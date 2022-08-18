Правительство будет спасать клиентов Perlas Energija: обеспечат общественные поставки, компенсируют разницу в цене

"Участники I и II этапов, которые являются клиентами Perlas Energija, смогут выбрать нового поставщика до 1 октября. Если они этого не сделают, до 1 октября будут пользоваться услугами гарантированного поставщика, при этом с сентября по 1 октября будут платить цену близкую цене общественных поставок", – сказла Крейвис.
"Будут приняты поправки, в соответствии с которыми с 1 октября до Нового года все клиенты Perlas Energija I и II этапа вернутся к общественному поставщику", – информировал министр, заметив, что клиенты могут выбирать и независимого поставщика.
"Как мы знаем, сейчас на рынке есть довольно неплохие предложения", – заверил Крейвис.
Разницу в ценах, по его словам, компенсирует правительство.
Между тем клиенты III этапа, которые выбрали Perlas Energija, по словам министра, могут либо до осени выбрать независимого поставщика, либо вернуться к общественному поставщику, поскольку третий этап либерализации рынка будет отсрочен.
Министр заверил всех клиентов Perlas Energija, что ни в коем случае никто не останется без электричества.
Крейвис осудил решение Perlas Energija прекратить деятельность, заметив, что компания свой риск переложила "на плечи государства и общества"
"это недопустимо", – подчеркнул министр.
Напомним, что Perlas Energija в четверг сообщила, что прекращает деятельность после 31 августа, а нового поставщика клиенты должны выбрать до 28 августа.
Perlas Energija была второй по количеству подписанных договоров компанией (15% рынка), на первом месте Ignitis (67%), примерно по 8% – у Elektrum Lietuva и Enefit.
18 августа Юрайтис сказал, что у компании сейчас есть еще 160 000 клиентов (было 180 000).
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