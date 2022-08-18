aA
В четверг второй по величине независимый поставщик электричества в Литве - Perlas Energija - сообщил о прекращении деятельности. После этого министр энергетики Дайнюс Крейвис сказал, что клиенты этой компании из I и II этапов либерализации с сентября на месяц будут переведены на гарантийные поставки, а до нового года – на общественные поставки, если в августе не выберут другого поставщика.
Правительство будет спасать клиентов Perlas Energija: обеспечат общественные поставки, компенсируют разницу в цене
© DELFI / Andrius Ufartas

"Участники I и II этапов, которые являются клиентами Perlas Energija, смогут выбрать нового поставщика до 1 октября. Если они этого не сделают, до 1 октября будут пользоваться услугами гарантированного поставщика, при этом с сентября по 1 октября будут платить цену близкую цене общественных поставок", – сказла Крейвис.

Статьи по теме:
Вице-министр энергетики Литвы: общественные поставки с нового года подорожают
Из-за нехватки электроэнергии в странах Балтии включены ТЭЦ в Паневежисе и Электренай

"Будут приняты поправки, в соответствии с которыми с 1 октября до Нового года все клиенты Perlas Energija I и II этапа вернутся к общественному поставщику", – информировал министр, заметив, что клиенты могут выбирать и независимого поставщика.

"Как мы знаем, сейчас на рынке есть довольно неплохие предложения", – заверил Крейвис.

Разницу в ценах, по его словам, компенсирует правительство.

Между тем клиенты III этапа, которые выбрали Perlas Energija, по словам министра, могут либо до осени выбрать независимого поставщика, либо вернуться к общественному поставщику, поскольку третий этап либерализации рынка будет отсрочен.

Министр заверил всех клиентов Perlas Energija, что ни в коем случае никто не останется без электричества.

Крейвис осудил решение Perlas Energija прекратить деятельность, заметив, что компания свой риск переложила "на плечи государства и общества"

"это недопустимо", – подчеркнул министр.

Напомним, что Perlas Energija в четверг сообщила, что прекращает деятельность после 31 августа, а нового поставщика клиенты должны выбрать до 28 августа.

Perlas Energija была второй по количеству подписанных договоров компанией (15% рынка), на первом месте Ignitis (67%), примерно по 8% – у Elektrum Lietuva и Enefit.

18 августа Юрайтис сказал, что у компании сейчас есть еще 160 000 клиентов (было 180 000).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Ignitis grupe получит в двух банках кредиты на сумму 224 млн евро

Контролируемая государством энергетическая компания...

На бирже электроэнергии установлен новый рекорд, литовский бизнес требует провести расследование

В среду на рынке электроэнергии был установлен новый...

Служба регулирования начинает проверку Perlas Energija: есть подозрения, что действия направлены на пользу акционерам

В четверг независимый поставщик электричества Perlas...

Специалист советует не расторгать договор с Perlas Energija: отказавшиеся платить рыночную цену будут правы

После того как независимый поставщик Perlas Energija объявил,...

Глава Минэнерго: через 2-3 года в Литве будет много дешевой электроэнергии и конкурентоспособных поставщиков (1)

После заявления офиса президента о возможном...

TOP новостей

Правительство будет спасать клиентов Perlas Energija: обеспечат общественные поставки, компенсируют разницу в цене

В четверг второй по величине независимый поставщик...

Один из независимых поставщиков возмущен планом спасения клиентов Perlas energijа: это создание неодинаковых конкурентных условий

Идея перевода клиентов независимых поставщиков,...

Предприятие Perlas Energija прекращает деятельность: важная дата для клиентов - 28 августа  что делать клиентам?

Perlas Energija прекращает деятельность. Поставлять...

Эфир Delfi: Аркадий Бабченко, Херсон — Сталинград, Эстония не впускает россиян

В выпуске за 18 августа рассказываем о решении Эстонии...

Министр обороны Литвы: размещенные в Калининграде ракеты "Кинжал" ситуацию с безопасностью не меняют

Размещенные в Калининграде российские ракеты "Кинжал"...