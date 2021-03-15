Правительственный аналитик: в Вильнюсе британский штамм уже может быть доминирующим

Он заметил, что в последние наблюдается рост числа новых случаев. Специалист сказал, что нет надежной тенденции, наблюдается волнообразная тенденция, число случаев то растет, то немного увеличивается.
Шимайтис на заседании сказал, что в 20 муниципалитетах наблюдается рост числа новых случаев, а в 30 - снижение (однако в 35 муниципалитетах в воскресенье наблюдался рост числа новых случаев).
"В Вильнюсе растет количество больных в стационарах. На прошлой неделе в Вильнюсском регионе открыли новые отделения с дополнительными койками. А в Шяуляй больных стало меньше", – поделился он имеющимися данными.
Шимайтис сказал, что в Литве доминирует литовский штамм, но учащается фиксация британского штамма.
"Этот штамм не доминирует во всей стране. Но это данные за 20 февраля. Но, по имеющимся данным, в Вильнюсе случаев британского штамма стало больше, он, вероятно, начал доминировать. Этот штамм распространяется в 1,5 раза быстрее и приводит к в 1,5-2 раза большей смертности", – сказал аналитик.
Он отметил, что в целом на территории Литвы доминирует литовская версия испанского штамма, но учащаются случаи британского (около 15%) всех случаев.
Delfi напоминает, что, по Данным Департамента статистики, уровень заболеваемости в Литве за последние 14 дней составляет 223,2 случая на 100 000 жителей.
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