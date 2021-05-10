aA
Правительственные эксперты в понедельник обсудят дальнейшие послабления карантина, поддержание иммунитета.
Žmonės būriuojasi prie vakcinavimo centro Vilniuje
Žmonės būriuojasi prie vakcinavimo centro Vilniuje
© DELFI / Domantas Pipas

"Эксперты рассмотрят возможные дальнейшие модели распространения пандемии и управления ею - при каком уровне иммунизации популяции (вакцинация плюс естественным путем приобретенный иммунитет), каких показателях распространения пандемии, занятости коек в больницах и реанимационных отделений уже можно планировать возвращение к обычному ритму жизни с COVID-19 как сезонным заболеванием", - сказала BNS пресс-атташе премьера Раса Якилайтене.

Статьи по теме:
В Литву поступило более 100 тысяч доз вакцины Pfizer  (3)
За апрель в Литве получено 837 сообщений о побочных реакциях на вакцины  (12)

По ее словам, эксперты также обсудят поддержание иммунизации.

"Когда и каким количеством доз прививать после перенесенного COVID-19", – сказала Р. Якилайтене.

Сейчас в установленном министром здравоохранения порядке могут прививаться переболевшие COVID-19 более полугода назад.

Представитель министра здравоохранения Айсте Шукшта сказала BNS, что эксперты должны дискутировать и о стратегии прививок вакциной AstraZeneca – прививать ли ею и людей более молодого возраста.

Как сказал ранее на пресс-конференции в понедельник директор Государственной службы контроля за лекарствами Литвы (ГСКЗ) Гитис Андрулёнис, предпосылки для этого в стране создает дополнительно проведенный Европейским фармагентством анализ пользы и риска этой вакцины.

Дополнительный анализ Европейского фармагентства показал, что вакцинация прививкой AstraZeneca людей в возрасте – 20–29 и 30–39 лет может быть пересмотрена с учетом уровня заболеваемости в стране, лечения в больницах и доступности других вакцин.

Это исследование показало, что польза от вакцины AstraZeneca возрастает с возрастом прививаемого лица и с ухудшением эпидемиологической ситуации в странах.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Коронавирус в Литве: 786 новых случаев, скончались 10 человек (19)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 786 новых случаев...

В Литве установлен один из самых агрессивных штаммов коронавируса - бразильский: более опасен для молодых людей (93)

В Литве выявлен случай бразильского штамма...

TOP новостей

Жители Литвы возмущены новым порядком регистрации автомобилей, подписывают петицию (27)

Жители Литвы возмущены новым порядком регистрации...

Kaune vyko protesto akcija prieš profilaktinį mokinių testavimą Kaune vyko protesto akcija prieš profilaktinį mokinių testavimą

Организатор митинга против тестирования детей получила штраф (17)

Организатор каунасского нелегального митинга против...

В Шяуляй с собой покончила молодая врач: близкие намерены обращаться в прокуратуру (31)

В воскресенье в социальных сетях распространяли...

Опрос: 30% жителей Литвы одобряют закон о нейтральном партнерстве (33)

Как свидетельствуют опубликованные в понедельник LRT...

Климатолог о погоде в Литве: летом температура будет подниматься до 30 градусов тепла (5)

Эту весну многие запомнят как очень холодную и...