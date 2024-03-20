Прах режиссера Римаса Туминаса из Малого театра проводили в последний путь

19 и 20 марта желающие могли проститься с Туминасом в Малом театре.

Напомним, что 6 марта ушел из жизни литовский театральный режиссер Римас Туминас. Ему было 72 года.

Delfi напоминает, что известный режиссер родился в деревне Палеткояй (Кельмесский район). Его детство прошло в небольших городках. В 1974 г. он окончил режиссуру в Литовской государственной консерватории, а в 1978 г. – режиссуру в Государственном институте театрального искусства имени А.В.Луначарского в Москве (ГИТИС).

В 1979–2010 гг. преподавал в Литовской государственной консерватории. Работал в Литовском национальном драматическом театре, в Вильнюсском малом театре, занимал должность художественного руководителя Московского театра имени Евгения Вахтангова (Россия), преподавал режиссуру.