Прах режиссера Римаса Туминаса из Малого театра проводили в последний путь

 
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В среду Вильнюс простился с режиссером Римасом Туминасом. Урну с прахом вынесли из Малого театра и через Литовский национальный драматический театр перевезли на Антакальнисское кладбище. Режиссер был похоронен на Горке художников.

19 и 20 марта желающие могли проститься с Туминасом в Малом театре.

Напомним, что 6 марта ушел из жизни литовский театральный режиссер Римас Туминас. Ему было 72 года.

Delfi напоминает, что известный режиссер родился в деревне Палеткояй (Кельмесский район). Его детство прошло в небольших городках. В 1974 г. он окончил режиссуру в Литовской государственной консерватории, а в 1978 г. – режиссуру в Государственном институте театрального искусства имени А.В.Луначарского в Москве (ГИТИС).

В 1979–2010 гг. преподавал в Литовской государственной консерватории. Работал в Литовском национальном драматическом театре, в Вильнюсском малом театре, занимал должность художественного руководителя Московского театра имени Евгения Вахтангова (Россия), преподавал режиссуру.

Он известен как режиссер многочисленных спектаклей – всего он поставил больше 50 спектаклей. Его работы показывают в разных театрах всего мира.

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