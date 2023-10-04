Познакомьтесь с сотрудницей Литовской таможни: Алдона вся в работе

"Таможня известна своей любовью к животным, эта служба принимает к себе и четвероногих сотрудников. Здесь работают не только собаки", – пишет Литовская таможня.
"На КПП Лаворишкес есть "служебная" кошка Алдона. Она живет здесь 16 лет. Ее, когда она была котенком, в мусорном баке нашел работник КПП. Сотрудники таможни приютили ее и все время заботятся о ней", – сообщается на странице таможни в фейсбуке.
"Кошку назвали Алдоной. Она ведет себя как настоящая сотрудница таможни. Раньше по утрам она приносила коллегам добычу – пойманных грызунов. А потом проходила мимо вереницы стоящих машин, получая сосиску и ласки. Сейчас Алдона - кошка почтенного возраста - предпочитает специальную еду, которую ей приносят сослуживцы. Каждая смена приносит ей разные лакомства", – пишут сотрудники таможни.