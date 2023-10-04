Познакомьтесь с сотрудницей Литовской таможни: Алдона вся в работе

"Таможня известна своей любовью к животным, эта служба принимает к себе и четвероногих сотрудников. Здесь работают не только собаки", – пишет Литовская таможня.

"На КПП Лаворишкес есть "служебная" кошка Алдона. Она живет здесь 16 лет. Ее, когда она была котенком, в мусорном баке нашел работник КПП. Сотрудники таможни приютили ее и все время заботятся о ней", – сообщается на странице таможни в фейсбуке.