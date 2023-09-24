Пожилую женщину разочаровало пенсионное накопление: как прожить на такую пенсию

Недавно женщина пережила инсульт, поэтому 4 месяца провела на больничном. Позже она получила инвалидность, установили, что она трудоспособна на 45%. Через год инвалидность сняли.

"Несмотря на то, что все симптомы после инсульта остались, я "выздоровела", – иронизировала женщина.

По ее словам, она плохо владеет левой ногой и половиной ладони.

"Как работать с парализованной ногой? Я лишилась доходов", – рассказала женщина. После этого она обратилась в "Содру", чтобы получить досрочную пенсию, иного выхода не видела.

"У меня стаж 40 лет, пенсия 350 евро. Как на нее жить? Мне ведь нужны лекарства – я их принимаю 1,5 года", – рассказала Ромуальда.

Женщина 20 лет участвовала в дополнительном пенсионном накоплении, в фонде Swedbankas. Получение этих денег тоже стало проблемой.

Женщина обратилась в банк, чтобы получить всю сумму, ей обещали выплатить ее через две недели.