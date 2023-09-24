Пожилую женщину разочаровало пенсионное накопление: как прожить на такую пенсию

Недавно женщина пережила инсульт, поэтому 4 месяца провела на больничном. Позже она получила инвалидность, установили, что она трудоспособна на 45%. Через год инвалидность сняли.
"Несмотря на то, что все симптомы после инсульта остались, я "выздоровела", – иронизировала женщина.
По ее словам, она плохо владеет левой ногой и половиной ладони.
"Как работать с парализованной ногой? Я лишилась доходов", – рассказала женщина. После этого она обратилась в "Содру", чтобы получить досрочную пенсию, иного выхода не видела.
"У меня стаж 40 лет, пенсия 350 евро. Как на нее жить? Мне ведь нужны лекарства – я их принимаю 1,5 года", – рассказала Ромуальда.
Женщина 20 лет участвовала в дополнительном пенсионном накоплении, в фонде Swedbankas. Получение этих денег тоже стало проблемой.
Женщина обратилась в банк, чтобы получить всю сумму, ей обещали выплатить ее через две недели.
Прошло три недели, а женщина так ничего и не получила. Она пошла в банк, там ей сказали, что решение должна принять "Содра". Тогда женщина пошла в "Содру", там ей сказали, что фонд в таких вопросах не участвует – все делает банк.
На следующей день Ромуальде позвонили из банка и предложили выплачивать деньги по 20 евро в месяц.
"Я ежемесячно переводила 40 евро, а мне предлагают по 20. Это обман в демократическом государстве. Человек, работавший всю жизнь, лишается здоровья и остается ни с чем", – сказала читательница.
По ее словам, рядовые жители Литвы страдают, потому что нужна лишь рабочая сила, отдельный человек никому не интересен.
Она заметила, что, по договору, ежемесячно деньги выплачивают после того, как банк получает одобрение "Содры" в связи с назначением аннуитета, а всю сумму, когда "Содра" информирует о назначении человеку пенсии. Неужели "Содра" об этом банк не информировала?
Представитель Swedbank Гитис Верцинскас сказал, что данные клиента - коммерческая тайна, поэтому банк не может комментировать конкретную ситуацию.
"Но если говорить в общих чертах, то по закону есть разные типы выплат (однократная, периодическая, аннуитет). Подробно можно об этом узнать на нашем сайте", – заметил он, сказав, что периодические выплаты назначают с учетом методики, разработанной Центробанком Литвы.
Верцинскас напомнил, что для получения всей суммы надо, чтобы "Содра" информировала банк о назначении досрочной пенсии, поскольку выплаты возможны только после того, как человек выходит на пенсию".