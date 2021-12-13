Пожилая пара украсила свою усадьбу к праздникам: люди съезжаются посмотреть даже в морозы

Регина рассказала, что они с мужем решили украшать усадьбу, поскольку праздники для них очень важны. С каждым годом декораций в усадьбе становилось все больше. Они заранее готовятся к празднику.
"Мы начинаем все делать во второй половине ноября или в середине месяца. Сначала вешаем гирлянды, а потом уже решаем, что и где расставлять на земле", - сказала Регина.
"Расходы бывают каждый год, гирлянды обрываются, их приходится менять, лампочки перегорают, какие-то соединения докупаем. Конечно покупаем и новые декорации - звезды, снежинки", - рассказала женщина.
Регина рассказала, что немало людей приезжает в усадьбу, чтобы увидеть декорации вживую.
"Много людей приезжает. В пятницу было очень много людей, даже в холода приезжали. Мы вечером всегда открываем калитку, чтобы все желающие могли войти во двор, походить, полюбоваться декорациями, люди фотографируются, мы приготовили конфеты для детей", – продолжила она свой рассказ.
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