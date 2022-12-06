"Висагинские пожарные-спасатели помогали оказавшемуся на льду лосенку", – сообщает Государственная служба пожарной безопасности и спасения.
"Вчера в полдень лосенок не смог устоять перед соблазном и пошел по льду озера. Нам сообщили, что на льду "катается" лосенок, он падал, не мог встать на ноги.
Люди боялись, что лосенок может провалиться под лед. К счастью, все закончилось хорошо. Когда приехали пожарные-спасатели, лосенок уже даже не мог стоять, поэтому пришлось тащить его по льду. На берегу лосенок быстро пришел в себя. Пожарные-спасатели проводили малыша до леса", – сообщается в тексте.
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