Пожарные-спасатели вынесли из сгоревшего многоквартирного дома оба тела

Пожарные-спасатели вместе с другими службами продолжают работу в Вильнюсе, в микрорайоне Виршулишкес, в сгоревшем многоквартирном доме, пытаясь укрепить конструкции здания, чтобы извлечь оттуда тела двоих погибших – взрослого мужчины и семилетнего ребенка, сказал пожарный-спасатель Донатас Гурявичюс. По последним данным, пожарным-спасателям наконец-то удалось добраться до обоих тел. Журналисты DELFI подтвердили, что из дома вынесли оба тела.