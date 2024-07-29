2024.07.29 07:21

Пожарные-спасатели уже 300 раз выезжали удалять упавшие на дороги деревья

 
жителям рекомендуется без надобности не выходить из дома
ELTA
ru.DELFI.lt
Griuvęs medis Viniuje
Griuvęs medis Viniuje
ФОТО: Lukas Gaidamovič

Всю ночь в Литве дул сильный ветер, шел проливной дождь. В понедельник ненастье продолжается, муниципальная компания Grinda сообщает о продолжающихся работах и просит жителей без надобности не выходить из дома.

„В понедельник до 6:30 ч. в Вильнюсе было зарегистрировано больше 70 сообщений о поваленных деревьях, которые мешают движению (на ул. Гележинё Вилко, около парка Вингис, на дороге между Юодшиляй и Салининкай, на ул. Лепкальнё, Аветино, Пагунбес...)

Экипажи компании Grinda стараются оперативно удалять деревья, но когда буря разыграется, работы потребуют больше времени.

Пересмотрите свои планы, если есть возможность, откажитесь от поездок, если можете – работайте из дома“, – сказано на странице муниципальной компании Grindа в фейсбуке.

О мешающих движению объектах на дороге информируйте по номеру 1355.

От сильного ветра ночью пострадал не только Вильнюс. В социальных сетях люди делятся фотографиями поваленных деревьев и унесенных батутов.

Департамент пожарной безопасности и спасения 28 июля в 22.30 ч. информировал Delfi, что получено 68 сообщений о поваленных деревьях. Вечером больше сообщений поступало в Алитусе и Клайпеде.

В Литве в воскресенье поднялся сильный ветер, с вечера и ночью по всей Литве пожарные-спасатели убрали 300 поваленных деревьев.

Деревья падали на дороги, на автомобили и на здания. Информации о пострадавших пока нет.

„У нас было семь сообщений о поваленных на автомобили деревьях, пять – на здания, информации о пострадавших нет“, – сказал представитель департамента Робертас Шмитас.

Больше всего сообщений поступило в Алитусе – около 70, в Клайпедском округе – 40, в Таурагском – 30, в Вильнюсском – 25.

Метеорологи сообщают, что в понедельник днем на востоке страны будет идти сильный дождь (15–49 мм ≤12 ч.). В большинстве районов ожидается сильный ветер - 16–21 м/с, на севере Литвы – 22–27 м/с.

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