"Пожарным сообщили, что в 20-30 м от берега ко льду примерзли взрослый лебедь и два молодых лебедя. Молодым лебедям помощь не потребовалась, когда приехали спасатели, они улетели", – сообщает Департамент пожарной безопасности и спасения.
По словам специалистов службы, не примерз и лебедь: "Он держался в нескольких метрах от берега. В ноге у птицы нашли рыболовный крючок. Пожарные-спасатели благодарят жителей за вызов. Истощенному лебедю оказали необходимую помощь".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
У многих работников в Литве в следующем году автоматически вырастут зарплаты: воспользуйтесь калькулятором портала
Парламент Литвы во вторник принял проект подоходного...
Эфир Delfi: признает ли Европарламент Россию террористом, как восстанавливается Херсон?
Политические группы Европейского парламента...
МВД Литвы ужесточает правила въезда для иностранцев: потребуются дополнительные документы
Министерство внутренних дел (МВД) Литвы ужесточает...
Комитет ООН не разрешил убрать стелы с Антакальнисского кладбища: в самоуправлении от планов не отказываются
Комитет ООН по правам человека принял решение о...
Исследование: почти 80 процентов литовцев из-за инфляции чувствуют себя финансово незащищенными
В этом году жителей Литвы больше всего беспокоит...