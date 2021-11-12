В записи сказано, что это произошло во вторник в деревне Пиктейкяй, около реки Миния.
Пожарные-спасаетли из Гаргждай 9 ноября утром получили сообщение о том, что стадо из 80 коров (коровы с телятами) оказались на острове, после того как разлилась река Миния.
"Трое пожарных-спасателей 6 часов перегоняли коров на сушу, они сами ходили по воде, использовали моторную лодку", – сообщается на странице службы в фейсбуке.
"Пожарные рассказали, что особенно их напугал тот факт, что вода быстро прибывала, поток Минии несся стремительно, местами глубина составляла 2 м, – сказал глава Гаргждайских пожарных Томас Таучус. – Телята практически тонули. Надо было искать выход. Фермер привез колья, из них соорудили "загон", чтобы коровы не ушли в сторону. Но и по выбранной тропе гнать стадо было нелегко, коровы боялись заходить в воду. Только после того, как осмелилась это сделать первая, за ней пошли остальные. Но если бы они повернули назад, спасти их не удалось бы".
К счастью, операция была успешной, все коровы с телятами были спасены.
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