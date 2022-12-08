"Вчера пожарные-спасатели в Паланге, на ул. С.Нерес, вытаскивали из реки косулю. Ослабевшее и промокшее животное пришлось везти в офис, чтобы косуля обсохла и согрелась.

"Из офиса пожарных косулю увезли специалисты службы опеки над животными", – сообщил Департамент пожарной безопасности и спасения.

В офисе пожарные накрыли косулю пледами, позже заботу о ней переняли специалисты.