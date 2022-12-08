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Зимой пожарные-спасатели нередко оказывают помощь не только людям, но и попавшим в беду животным. На днях в Висагинасе спасали лосенка, а на этот раз в Паланге вытаскивали тонувшую в реке Раже косулю. Животное пришлось везти в офис, чтобы отогреть.
Išgelbėta stirna VPGT nuotr.
Išgelbėta stirna VPGT nuotr.

"Вчера пожарные-спасатели в Паланге, на ул. С.Нерес, вытаскивали из реки косулю. Ослабевшее и промокшее животное пришлось везти в офис, чтобы косуля обсохла и согрелась.

"Из офиса пожарных косулю увезли специалисты службы опеки над животными", – сообщил Департамент пожарной безопасности и спасения.

В офисе пожарные накрыли косулю пледами, позже заботу о ней переняли специалисты.

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