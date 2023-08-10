Пожарные сообщают, что в этом году в пожарах погибло 60 человек

В этом году в результате пожаров погибло 60 человек, 117 жителей получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в результате пожаров погибло на 19 человек больше.

Согласно статистике пожаров за 2018-2022 годы, в среднем за семь месяцев в стране вспыхивает 6 770 пожаров, в них погибают 52 жителя. В этом году пожаров было меньше, но погибло на 8 жителей больше, чем в среднем погибших в пожарах за 5 лет.

Как сообщает ДПБС в пресс-релизе, в этом году произошел один пожар, в котором погибли трое жителей, 4 пожара унесли по два человека, а 49 пожаров унесли по одному человеку.