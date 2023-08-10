10 августа 2023 г. 12:34

Пожарные сообщают, что в этом году в пожарах погибло 60 человек

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Ugnies sergėtojų archyvo nuotraukos
За семь месяцев этого года в Литве произошло 5 253 пожара, сообщает Департамент противопожарной безопасности и спасения (ДПБС). По его данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в этом году пожаров было на 7,8 проц. меньше.

В этом году в результате пожаров погибло 60 человек, 117 жителей получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в результате пожаров погибло на 19 человек больше.

Согласно статистике пожаров за 2018-2022 годы, в среднем за семь месяцев в стране вспыхивает 6 770 пожаров, в них погибают 52 жителя. В этом году пожаров было меньше, но погибло на 8 жителей больше, чем в среднем погибших в пожарах за 5 лет.

Как сообщает ДПБС в пресс-релизе, в этом году произошел один пожар, в котором погибли трое жителей, 4 пожара унесли по два человека, а 49 пожаров унесли по одному человеку.

В прошлом году за тот же период произошло 4 пожара, в результате которых погибло более одного жителя, отмечается в сообщении.

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