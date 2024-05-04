Пожарные рассказали о своих проблемах: на данный момент в Литве не хватает около тысячи спасателей

По словам главы Национального объединения служащих Саулюса Джяутаса, это способствует и без того возросшей нагрузке на пожарных. "На данный момент не хватает около тысячи пожарных", - сообщил Elta С.Джяутас.

Руководителя объединения поддержал председатель правления профсоюза пожарных спасателей Артурас Таландзявичюс. По его словам, в следующем году ситуация может еще больше усложниться, так как у пожарных не хватает средств.

"Пожарные работают в очень рискованных условиях, ситуация с их безопасностью сложная. Приближаемся к тому, что это повлияет и на общественную безопасность. У нас уже есть пострадавшие пожарные из-за их нехватки во время спасательных и противопожарных работ. Пока это только наша проблема. Если недофинансирование продолжится и в следующем году, ситуация может усугубиться", - сказал А. Таландзявичюс.