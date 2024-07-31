Пожарные продолжают ликвидировать последствия бури, более 66 000 потребителей все еще остаются без электричества

„С 6 утра вторника до 6 утра среды силы выезжали 108 раз, чтобы убрать деревья. В основном в Шяуляйском уезде (23 выезда) и Каунасском уезде (22 выезда)“, - сообщил Elta в среду утром главный специалист Отдела координации ситуации Департамента пожарной безопасности и спасения Робертас Шмитас.

Дважды деревья убирали с автомобилей.

По данным оператора распределения электроэнергии ESO, после бури электричества до сих пор нет у 66 тыс. 664 пользователей, проживающих в Аникщяйском, Купишкском, Паневежском и других районах.