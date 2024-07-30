Пожарные более 900 раз выезжали устранять последствия урагана по всей Литве

По данным ДПБС, с 6 час. утра понедельника до 6 час. утра вторника пожарные 964 раза выезжали, чтобы убрать поваленные деревья и ветки с проезжей части и в других местах.
Наибольшее количество звонков по поводу ликвидации последствий стихии поступило из Каунасского уезда – 272, Шяуляйского уезда – 255, Вильнюсского уезда – 116, Паневежского уезда – 109.
Из Утенского уезда поступило 54 сообщения о поваленных деревьях и ветках, из Алитусского уезда – 53, из Клайпедского уезда – 40, из Мариямпольского уезда – 31, из Таурагского уезда – 22, из Тельшяйского уезда – 12.
„Наши пожарные работали всю ночь и устраняли последствия вчерашнего урагана, бригады работают до сих пор“, - сообщил Elta во вторник утром Конрадас Лекис, представитель Отдела координации ситуации ДПБС.
С вечера воскресенья, когда ураган обрушился на страну, поступило более 1200 сообщений о поваленных деревьях.
Как ранее сообщила представитель ДПБС Вида Шмигельскене, в понедельник в Григишкес поваленное ветром дерево смертельно ранило женщину. Как сообщает портал Delfi, по данным полиции, женщина (1974 года рождения), смертельно раненная упавшим деревом, выгуливала на улице собаку. Сообщается, что прибывшие на место медики все еще пытались реанимировать женщину.
После урагана, обрушившегося на Литву, в стране без электричества по-прежнему остаются 108 тыс. домохозяйств. По словам представителя Energijos skirstymo operatorius (Оператора распределения энергии, ESO) Расы Юодкене, самая сложная ситуация зафиксирована в Вильнюсском регионе.
Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что во вторник в восточной части страны пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер северо-западный, 8-13 м/с, самая высокая температура днем – 20-25 градусов.
В среду местами пройдут кратковременные дожди. Ночью местами туман. Ветер западный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура ночью 11-16 градусов, на взморье – до 18 градусов, днем 21-26 градусов.