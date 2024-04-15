Пожарные 85 раз выезжали, чтобы убрать упавшие деревья с дорог, зданий и автомобилей

В Каунасе упавшее дерево уперлось в здание школы, в Вильнюсе и Вильнюсском районе деревья упали на автомобили.

С воскресенья с 6 утра до 6 утра понедельника пожарные 85 раз выезжали убирать бурелом, сообщений о пострадавших не поступало.

"Большинство деревьев упали на дороги, с машин убрано три, со зданий — пара.

Больше всего звонков получено в Каунасском округе, затем в Таурагском и Утенском округах", – сообщил Elta в понедельник утром старший специалист Отдела по координированию ситуаций Департамента пожарной охраны и спасения Саулюс Ращевскис.

Помимо пожарных, уборкой бурелома занимаются и работники коммунальных служб.

В воскресенье в Вильнюсе, в районе Науяместиса, в сквере Амату огромная ветка дерева упала на детскую площадку.