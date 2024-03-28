Пожар в Вильнюсе: инспекторы охраны природы представили первые результаты исследований

По данным других станций в Вильнюсе (Лаздинай, Старый город , Жирмунай ), сейчас концентрация загрязнений низкая или средняя, т.р. не превышает критический показатель.

По данным агентства, 28 марта, в 1 ч. ночи, концентрация твердых частиц (KD10) на станции на проспекте Саванорю, находящейся ближе всего к месту пожара, еще равнялась 297 мг/м³, а в 2–4 ч. - 8–40 мг/м³ (это безопасный уровень).

Первые результаты исследования заборов воды поступят 28 марта, другие результаты появятся до конца следующей недели.

Во время пожара Агентство охраны природы измерила уровень загрязнений в воздухе, в 3 местах по ветру от места пожара, с помощью переносных приборов зафиксировали очень высокую концентрацию бензола (68 – 941 мг/м³ (годовой критический показатель 5 мг/м³).

Выехали работники лаборатории Агентства охраны природы, которые взяли образцы воздуха и воды, выполнили моделирование распространения загрязнений.

Как только сообщили о пожаре, инспекторы охраны природы сразу же выехали на место происшествия.

Инспекторы охраны природы закупорили канализационный колодец, чтобы вода с места тушения пожара не попала в систему.

С четверга инспекторы получили доступ к горевшим отходам, они оценят количество сгоревших отходов, начнут плановую проверку компании.

Инспекторы также оценят нанесенный природе ущерб. Департамент охраны природы не причислял ЗАО Ruvis, ул. Панерю, 56 к числу объектов высокого риска.

Напомним, что 27 марта вечером на территории ЗАО Ruvis, ул. Панерю, 56, Вильнюс, начался пожар. Его потушили рано утром 28 марта.

По предварительным данным, на территории горели разные материалы. У компании были необходимые разрешения, позволяющие хранить как опасные, так и не опасные отходы, никаких жалоб в связи с деятельностью этой компании не поступало.

Основной род деятельности компании - скупка металлов, их обработка и экспорт.