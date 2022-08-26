Во время пресс-конференции министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас сказал, что официально, на территории компании могло быть 8,5 т отходов. Однако, по предварительным данным, реальное количество отходов на территории Žalvaris было наполовину больше.
Сообщалось о явных нарушениях, поскольку отходы не должны хранить на открытом месте. Также подчеркивается, что на месте происшествия было много контейнеров без обозначений, в них были разные вещества или материалы, это осложняло работу пожарных-спасателей.
Гентвилас сказал, что нет никаких сомнений - природе и людям был нанесен ущерб, поэтому жителей предупреждали об опасности.
Сообщалось о том, что вред был нанесен грунтовым водам.
Министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что в 26 августа, в 13.40 ч. пожар был ликвидирован.
По предварительным данным, одному пожарному-спасателю потребовалась помощь врачей, он получил тепловой удар. Врачи осмотрели его на месте.
В четверг вечером в Каунасе начался пожар на территории компании, занимающейся переработкой отходов.
О возгорании сообщили в 21.53 ч. На место происшествия выехали десять пожарных машин, три подъемника, другая техника. Компания Žalvaris занимается утилизацией опасных и производственных отходов, сбором старой электроники, вторсырья.
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