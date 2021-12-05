Выяснилось, что повреждена лишь часть гирлянды, а неповрежденная ее часть по-прежнему горит.
Известие об акте вандализма в Каунасе привлекло к елке массу людей. Одни приехали с утра, чтобы увидеть, как после пожара выглядит елка. Однако больше всего каунасцев собралось вечером. Они могли наблюдать, как за забором работают рабочие: латают с помощью лапника выгоревший фрагмент, восстанавливают освещение. Работы проходят быстро, поэтому к началу следующей недели елка должна быть полностью восстановлена.
После пожара выяснился и секрет елки в этом году. Стало известно, что внутри елки, где прежде было помещение для детей, сейчас находится кладовка и помещение для отдыха.
Через сожженную часть можно было увидеть стол и стулья, а также замаскированная лапником дверь.
Каунасскую елку в течение многих лет устанавливают на базе одной конструкции, которую в свое время город купил за большие деньги – это 20-метровая металлическая колонна с ажурными сегментами. К этим сегментам прикрепляют лапник, поэтому изнутри елка полая.
Напомним, что каунасскую елку намеренно подожгли в ночь на субботу. Полиция задержала подозреваемого. Во время его задержания пострадал полицейский.
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