Поздравляем с Новым годом активного читателя!

Возможно, так случилось из-за пандемии, хотя, если честно, хочется верить, что это результат работы команды Delfi, но этот был год очень активного читателя.
Он хорошо знает наших авторов, знакомится с материалами на всех платформах (сайт, FB и Youtube каналы, Instagram и Telegram, Spotify) или выбирает ту, что удобнее, регистрируется и оставляет отзывы, пишет нам письма, хвалит, критикует (порой очень жестко), рассказывает свои истории, делится фото и видео.
Причем активность, как показывает статистика, не зависит от географии — Литва, Беларусь, Россия, Украина, Латвия, Эстония, Грузия, США, Германия и Польша, Казахстан и Молдова. И это только первая десятка и те страны проживания наших читателей, что ближе к ней.
Масштаб доверия и интерес обязывают, поэтому и в наступающем году вас ждут новые темы, передачи, проекты, собеседники, которые ответят на самые важные и актуальные вопросы.
Давайте встречать и этот Новый год вместе!
Желаем Вам счастья, любви, удачи, здоровья и благополучия!
С Новым годом!
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