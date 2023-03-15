Появляется больше признаков весны: осадков будет меньше, потеплеет

Толстый слой облаков исчезнет, в первой половине дня солнце появится на западе страны, к вечеру прояснения ожидаются и на востоке. Местами, в основном на востоке, в первой половине дня ожидаются осадки, по большей части небольшой дождь. Днем будет 2-7 градусов тепла.
В ночь на четверг погоду обусловит зона высокого давления. Осадки уйдут, ночью будет сухо. Местами возможен гололед. Ночью будет ниже нуля - 1-6 градусов мороза, а у моря будет 0-2 градусов тепла.
В четверг днем Литва останется в зоне влияния антициклона, но снова прогнозируют небольшие осадки. В небе чаще будет появляться солнце. На большей части территории страны ожидаются небольшие осадки. Днем будет 3-8 градусов тепла.
В последующие дни осадков будет меньше, а температура немного поднимется.
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