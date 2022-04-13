12 апреля в Вильнюсской клинической больнице родилась девочка. Это первая гражданка Украины, родившаяся в этой больнице и третий младенец родившийся у бежавших от войны женщин из Украины в Литве.
"Вчера в нашей больнице родилась первая маленькая украинка! Вдали от дома, но она была долгожданным ребенком и с первых минут появления на свет находилась в центре внимания, была окружена любовью… И мама, и дочка чувствуют себя хорошо. Для первой фотосессии мама надела на малышку подаренный Вильнюсским муниципалитетом боди. Малышка, расти большой, и будьте вместе с мамой здоровыми!" – сказано на странице больницы в Facebook.
Первый младенец у приехавшей из Украины женщины в Литве родился 17 марта в Клайпедской университетской больнице. 29 марта младенец мужского пола появился на свет в Мариямполе.
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