Появился калькулятор, который поможет самозанятым узнать, как изменятся налоги после реформы

На сайте сказано, что калькулятор разработан для лиц, которые занимались индивидуальной деятельностью весь год.

Калькулятор найдете здесь: IDVskaiciuokle.lt

Подсчеты производятся с учетом того, что человек получает доходы только от индивидуальной деятельности, что у предпринимателя нет убытков за прошлый год.

Калькулятор распространяется на случаи, когда самозанятый платит все налоги (не освобожден от них).