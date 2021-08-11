Беспорядки в Руднинкай начались в то же время, что и в Вильнюсе у парламента. Пока не исключают, что два этих происшествия могут быть связаны между собой.

"Действия начались в то же время, это как лакмусовая бумажка, которая помогает понять, что это было организовано. У нелегальных мигрантов есть контакты с гражданами Литвы и других стран, мобильные телефоны сейчас могут многое", – сказал на пресс-конференции глава Службы общественной безопасности Ричардас Поцюс.

О беспорядках в лагере сообщили сами мигранты – они выкладывали видео в социальные сети, вели прямые трансляции. На видео видны перевернутые заботы, охране пришлось применить слезоточивый газ.

Мигранты бунтуют, поскольку недовольны условиями жизни – они постоянно акцентируют, что хотят получить свободу, жалуются на плохую воду и еду. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сказала, что подобные беспорядки в лагере происходят постоянно.

"Мигранты недовольны условиями. У них есть лишь базовые условия, а не как в 5-звездочной гостинице, люди недовольны", – сказала министр.

Во время беспорядков с полигона убежали 20 мигрантов. По этой причине СОГГ поднимала вертолет. Всех беглецов задержали и вернули в лагерь.

На данный момент на полигоне проживают 800 нелегалов. Это в основном молодые мужчины.