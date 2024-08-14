Появилось больше информации об укусе гадюки: предупреждение специалистов

Все произошло в пятницу (9 августа), практически в центре Вильнюса, на территории детского сада. Гадюка укусила ребенка во время прогулки.
„Детский сад находится рядом с лесом, вероятно, это была гадюка. Все симптомы – боль, опухоль – показывают, что это укус ядовитой змеи“, – сказала журналистам заведующая отдела скорой помощи детской больницы Виолета Раджюнене.
По словам заведующей сада Виолеты Кайрявичене, змея укусила девочку в период между 11–12 ч. Заведующая сказала, что ребенок не плакал и ни на что не жаловался.
„Ни девочка, ни воспитатель, ни другие дети змеи не видели“, – сказала заведующая.
„Поскольку девочка после прогулки спала, яд не „расходился“, опухоли не было. Когда девочка встала, появилась опухоль“, – продолжила она.
На ноге были следы укуса – две точки.
Мама повезла ребенка в больницу. С момента укуса прочло около трех часов. Врачи сказали, что появилась сильная аллергическая реакция. Девочка два дня провела в реанимации.
Серьезных осложнений удалось избежать. В воскресенье девочку отпустили домой.
По словам врача, только в Вильнюсской клинической больнице это шестой ребенок в этом году, которого укусила гадюка. В прошлом году не было ни одного случая.
„Не все случаи были такими сложными. Все зависит от укуса змеи, от глубины повреждения, от концентрации яда“, – сказала Раджюнене.
По словам главы Бюро общественного здравоохранения „Вильнюс более здоровый“ Довиле Кимутите: „Гадюка - не то животное, которое нападает, она только защищается. Важно не наступить на нее“.
Важно также различать ужа от гадюки. У ужа есть желтые „очки“, а у гадюки их нет.
Вильнюс – зеленый город, поэтому никто не может гарантировать, что подобное не повторится.
Работники детского сада осмотрели свою территорию, но никаких змей не нашли.
Эксперты предполагают, что гадюка не могла сама попасть в город. Скорее всего, ее привезли в город вместе с дровами.
Врачи говорят, что гадюка опасна и для детей, и для взрослых, поэтому предупреждают грибников - важно надевать длинные брюки, высокие ботинки, а в случае укуса, выпить обезболивающее.
„Если есть, можно дать лекарство от аллергии, если место укуса опухает. Важно не перетягивать конечность, не отсасывать яд“, – сказала Раджюнене.
На место укуса можно положить лед, поднять его выше и обратиться к врачам.
В Литве не было смертельных исходов после укуса гадюки.