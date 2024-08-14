Появилось больше информации об укусе гадюки: предупреждение специалистов

„Поскольку девочка после прогулки спала, яд не „расходился“, опухоли не было. Когда девочка встала, появилась опухоль“, – продолжила она.

„Ни девочка, ни воспитатель, ни другие дети змеи не видели“, – сказала заведующая.

По словам заведующей сада Виолеты Кайрявичене, змея укусила девочку в период между 11–12 ч. Заведующая сказала, что ребенок не плакал и ни на что не жаловался.

„Детский сад находится рядом с лесом, вероятно, это была гадюка. Все симптомы – боль, опухоль – показывают, что это укус ядовитой змеи“, – сказала журналистам заведующая отдела скорой помощи детской больницы Виолета Раджюнене.

Все произошло в пятницу (9 августа), практически в центре Вильнюса, на территории детского сада. Гадюка укусила ребенка во время прогулки.

На ноге были следы укуса – две точки.

Мама повезла ребенка в больницу. С момента укуса прочло около трех часов. Врачи сказали, что появилась сильная аллергическая реакция. Девочка два дня провела в реанимации.

Серьезных осложнений удалось избежать. В воскресенье девочку отпустили домой.

По словам врача, только в Вильнюсской клинической больнице это шестой ребенок в этом году, которого укусила гадюка. В прошлом году не было ни одного случая.

„Не все случаи были такими сложными. Все зависит от укуса змеи, от глубины повреждения, от концентрации яда“, – сказала Раджюнене.