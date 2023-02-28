Появилось больше информации о смерти девочки на уроке физкультуры

Семиклассница скончалась в минувшую пятницу утром на уроке физкультуры. Врачам не удалось спасти жизнь ребенка. В 10.55 ч. о смерти девочки сообщили в полицию, было начато расследование.

"Расследуют причины смерти ребенка, пока нет выводов экспертов, мы не можем ничего комментировать", – сказала Delfi представитель полиции Лина Банене.

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Представитель отдела образования Таурагского района Юрате Вейсене сказала, что девочке учитель физкультуры делала искусственное дыхание до приезда врачей скорой.

"Наши соболезнования и семьи, и близким, и друзьям и школьной общине", – сказала Вейсене.

Министерство образования, науки и спорта указало Delfi, что родители девочки не предоставили школе справку о состоянии здоровья ребенка. В таких случаях считается, что ребенок здоров и может заниматься физкультурой по общей программе. Предоставить такую справку обязаны родители.

Некоторые версии полиция уже отклонила - в частности наркотики или алкоголь.

После смерти девочки ее бабушка обвинила учителя в том, что ее внучка несколько раз падала во время бега, но учитель заставляла ее бежать дальше. Об этом сообщали журналисты TV3.

Delfi связался с учителем, но она отказалась что-либо комментировать, поскольку идет расследование. От комментариев воздержалась и директор гимназии Дайва Габетайте.

По словам Вейсене, руководство гимназии сразу же информировало муниципалитет об этой трагедии, в школе начала работу команда по преодолению кризисных ситуаций. Состоялось несколько заседаний, на которых решали, что делать, чтобы подобное не повторилось.

Мэр района Довидас Каминскас сказал, что будут искать средства на покупку дефибриллятора для школ, а Национальное бюро здравоохранения обучит пользоваться ими.

Кроме того, больше внимания будут уделять справкам о здоровье детей. По закону, каждый год родители должны предъявлять такие справки, дети должны проходить осмотр у врачей.

"Вопрос в том, точно ли следят за тем, чтобы все дети проходили медосмотр, у всех ли есть справки. Возникает и другой вопрос, информируют ли родители о факторах риска, которые есть у ребенка. Если родители не информируют, то учителя ничего не знают", – сказала Вейсене.

Она заметила, что нагрузка на уроках физкультуры в школах нормальная для здоровых детей, в иных случаях учитель учитывает данные в медицинских справках, и дети занимают по другой программе.

Вейсене сказала, что сейчас видна проблема физического состояния детей после карантина, когда дети меньше двигались.