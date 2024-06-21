Появились скандальные детали кровавого инцидента в Правенишкской тюрьме

„Этого бы не было, если бы ответственные главы тюрьмы должным образом выполнили свои обязанности“, – сказали Delfi работники тюрьмы.
По их словам, осужденный, напавший на сотрудника тюрьмы, вел себя агрессивно с самого утра, угрожал нанести травмы сотрудникам, дежурные информировали об этом руководство службы безопасности.
Не только информировали: „Их попросили не ждать, когда совершат преступление или покалечат сотрудника, а разрешить надеть на него наручники, но на просьбу не отреагировали. Напротив – вместо сдерживания заключенному разрешили дополнительную прогулку во дворе, что не положено по уставу“.
Во время прогулки заключенный и привел в исполнение свои угрозы – он ранил сотрудника осколком стекла.
Литовская служба тюрем информировала, что нанесены раны в области ладони и кисти.
„Цель осужденного была иной – он пытался попасть в шею, однако сотрудник сопротивлялся, поэтому избежал серьезных ранений“, – сказали коллеги пострадавшего.
Они убеждены, что виновны в том, что инцидент произошел - руководители службы безопасности.
„Но мы не сомневаемся, что, как обычно, вину свалят на дежурных сотрудников и на пострадавшего“, – сказали работники тюрьмы.
Сейчас проводится служебная проверка, начато предварительное расследование.
Осужденные рассказали, что в четверг вечером в тюрьму вызвали сотрудников Службы общественной безопасности. В камерах у осужденных проводили обыски. Осужденные жаловались на насилие.
„Пострадал и я, хотя я ни в чем не виноват, я ни на кого не нападал“, – сказал один из осужденных.
Пострадавший сотрудник сейчас находится на больничном.
Delfi напоминает, что напавший на сотрудника тюрьмы заключенный неоднократно судим за кражи, насилие и жестокое обращение с животными. Неофициально говорят, что он уже не раз вступал в стычку с работниками тюрьмы, угрожал им. За насилие этот осужденный был судим и когда был несовершеннолетним - в доме опеки он покалечил другого подростка.