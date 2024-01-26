Появились рекомендации по оборудованию убежища в домах и в офисах

Председатель палаты Альгимантас Плючас сказал, что рекомендации уже переданы подрядчикам, поэтому в новых постройках такие убежища будут оборудованы. Он отметил, что к уже построенным домам и учреждениям это не имеет отношения, поэтому их владельцам передадут рекомендации по оборудованию убежищ.

"Каждый сам может позаботиться о своей безопасности, не дожидаясь, когда это сделает государство", – сказал на пресс-конференции член рабочей группы Тумас Мазурас.

"Мы старались установить такие вехи, которые помогут навести на путь оборудования убежища в неновых зданиях", – объяснил он.

Мазурас акцентировал, что инструкции подойдут для самых разных построек – частных домов, многоквартирных домов, подвалов, административных построек, подземных стоянок, иных построек. Указано также, как и что надо делать, если нет убежища или его невозможно оборудовать.

Мазурас перечислил несколько основных критериев помещения-убежища.