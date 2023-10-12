Появились подробности об авиарейсе из Тель-Авива, удивили требования пилигримов

 
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ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отклоняет критику в адрес госучреждений из-за того, что якобы запаздывала помощь застрявшим в Израиле литовцам. Она отмечает, что Министерство иностранных дел и Национальный центр по управлению кризисами (НЦУК) с самого начала располагали планом перевозки граждан Литвы из Израиля.

"С самого начала было известно, как людей повезут в Литву – было известно, что они полетят на самолете Avia Solutions Group, об этом договорились с авиакомпанией, людей регистрировали на рейс. Проблема была в том, что из-за аварийных моментов вылет откладывали", – сказала премьер в интервью Žinių radijаs.

"Критику я принимаю как естественную и неизбежную в таких случаях, но надо понимать и то, что обычно легко критиковать, когда самому ничего не надо делать", – сказала глава правительства.


Однако, по ее словам, более быстрое возвращение соотечественников было осложнено и исключительными требованиями части эвакуируемых, а именно - пилигримов.

Spartan, который сейчас перевозит группы людей из Тель-Авива не мог взять на борт всю их группу. А именно пилигримы сразу же выдвинули ряд требований, например,обратила внимание премьер.

Армия в четверг поделилась видео:


Шимоните сказала, что когда речь идет о сроках эвакуации, важно и то, что не все люди, которых должны были увезти из Израиля, в субботу были на территории Израиля.

"Их еще надо было привезти из Вифлеема, и хорошо еще, что нам удалось это сделать до закрытия пограничных пунктов", – сказала Шимоните.

"В таких случаях одно видишь, когда перед тобой теория, и совсем другое - на практике", – заметила премьер.

Напомним, что 7 октября утром террористы ХАМАС напали на Израили и прорвались на территорию этой страны. Израиль объявил военное положение. Литва, как и другие страны, занимается эвакуацией своих граждан из Израиля.

11 октября на самолете Avia Solutions Group из Тель-Авива доставили 141 человека, в их числе 97 граждан Литвы. В вечером того же дня военный транспортный самолет Spartan доставил в Турцию из Тель-Авива еще 29 человек.

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