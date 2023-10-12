Появились подробности об авиарейсе из Тель-Авива, удивили требования пилигримов

"С самого начала было известно, как людей повезут в Литву – было известно, что они полетят на самолете Avia Solutions Group, об этом договорились с авиакомпанией, людей регистрировали на рейс. Проблема была в том, что из-за аварийных моментов вылет откладывали", – сказала премьер в интервью Žinių radijаs.

"Критику я принимаю как естественную и неизбежную в таких случаях, но надо понимать и то, что обычно легко критиковать, когда самому ничего не надо делать", – сказала глава правительства.



Однако, по ее словам, более быстрое возвращение соотечественников было осложнено и исключительными требованиями части эвакуируемых, а именно - пилигримов.

Spartan, который сейчас перевозит группы людей из Тель-Авива не мог взять на борт всю их группу. А именно пилигримы сразу же выдвинули ряд требований, например,обратила внимание премьер.

Армия в четверг поделилась видео: