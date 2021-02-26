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В Тихом океане 52-летний моряк из Клайпеды выпал за борт и 16 часов выживал в открытом море. О подробностях спасательной операции пишет новозеландский сайт Stuff.
Появились новые подробности спасения литовского моряка, который провел 16 часов в открытом море
© Vida Press

16 февраля около четырех часов утра после смены в машинном отделении Видам Перевертилов — главный инженер грузового судна Silver Supporter, которое следовало от новозеландского порта Тауранга к британской заморской территории Острова Питкэрн, почувствовал жар и головокружение. Матрос вышел на палубу, чтобы подышать свежим воздухом, потерял сознание и упал в воду.

Никто из команды не заметил, что Перевертилов упал, поэтому сухогруз уплыл дальше. Изо всех сил пытаясь удержаться на плаву до восхода солнца, моряк заметил на горизонте черную точку и поплыл к ней. Проплыв несколько километров, он добрался до рыбацкого буя, схватился за него и стал ждать помощи.

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Команда хватилась главного инженера примерно через шесть часов после его пропажи. Капитан развернул судно и отправился на поиски члена команды. Его приблизительное местонахождение определили, просмотрев записи Перевертилова в судовом журнале и прикинув, где в тот момент находилось судно. Капитан передал сообщение о бедствии находившимся в том районе кораблям. К поискам присоединились самолеты французских военно-морских сил с Таити, французские метеорологи рассчитывали возможную траекторию дрейфа выпавшего за борт моряка.

Эту информацию корреспонденту „Atvira Klaipėda“ подтвердил коллега главного инженера. Также он сообщил, что в настоящее время ведется расследование. Не исключено, что подробности могут оказаться сенсационными, поэтому владельцы судна и экипаж пока воздерживаются от комментариев.

Перевертилова обнаружила команда его сухогруза. Когда потерпевший увидел судно на горизонте, он нашел в себе силы поднять руку, помахать ей и закричать.

Между тем ранее сообщалось, что литовского моряка обнаружила и вытащила из воды спасательная служба Французской Полинезии.

«Он выглядел примерно на 20 лет старше из-за усталости, но он выжил. Отец очень хотел спастись... Я бы, наверное, сразу утонул, но он всегда держал себя в форме и был здоров, и именно поэтому, я думаю, он и выжил», - рассказал журналистам сын Перевертилова Марат.

Марат добавил, что буй не был привязан к чему-либо: «Это был просто морской мусор, но он плавал, а это то, что нужно было моему отцу». Он добавил, что отец думал забрать буй в качестве сувенира, но потом решил оставить его в океане, в надежде, что он сможет спасти еще чью-нибудь жизнь.

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