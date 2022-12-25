Повышения пенсионного возраста избежать не удастся: теоретические подсчеты ЕК показывают 72 года

Депутат Линге сказал LNK, что не хотел бы, чтобы люди забыли, что такое пенсия и знали бы о ней только по рассказам.

"Если говорить серьезно, мы сталкиваемся с тем, с чем сталкивается весь западный мир – продолжительность жизни увеличивается. Общество стареет, рождаемость снижается, с этими вызовами сталкиваются все, включая Литву" – сказал политик.

По его словам, надо смотреть на несколько десятилетий вперед.

"В 2026 году пенсионный возраст в Литве составит 65 лет (и для мужчин, и для женщин). Такие решения были приняты, ничего дополнительно сейчас не планируется, – прибавил он. – Еврокомиссия упоминала, что если ничего не предпримут, то теоретически пенсионный возраст придется поднять до 72 лет, но это теоретические подсчеты".

Линге успокоил, что политики о таких цифрах пока не говорят.

По его словам, есть один показатель, по которому Литва значительно отстает, это продолжительность здоровой жизни.

Линге прибавил, что если здоровье не позволяет, то никакой речи не может быть о работе. Поэтому сначала надо думать об основах здорового образа жизни, чтобы люди не только дольше жили, но и были здоровее.

"Тогда у людей было бы желание работать и оставаться активными в социальной жизни", – сказал депутат.

По словам Линге, как решать проблему, должно решать общество. Один из способов – облегчить доступ иммигрантов, пересмотреть налоговые тарифы и менять пенсионный возраст. "Надо искать наиболее оптимальный вариант", – сказал он.

На вопрос, что делать молодежи, чтобы чувствовать себя увереннее в будущем, Линге сказал, что и на Западе говорят о повышении пенсионного возраста.

"Или там идут дискуссии, или страны уже приняли решение – говорят о 67 годах. Этот возраст был бы ориентиром", – сказал политик.

Журналисты LNK спрашивали у прохожих на улице, как они относятся к идее повышения пенсионного возраста.

"Я думаю, 65 лет - уже достаточно, ну, может, еще года два, если надо. Больше – сложно", – сказала LNK женщина.

Другая собеседница, также считает, что 65 лет - достаточно: "Думаю, достаточно. Больше не надо".

"Я думаю, что не дождусь ее, не из-за возраста, а просто перестанут платить, она все отодвигается, уменьшается", – не блещет оптимизмом другая собеседница.