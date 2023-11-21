Повышается стоимость разрешений для рыболовов-любителей

Поправки предусматривают, что за разрешение на любительское рыболовство в государственных рыбохозяйственных водоемах, где не организовано ограниченное рыболовство, будет взиматься плата:

1) 3 евро за два дня;

2) 10 евро в месяц;

3) 30 евро в год.

За разрешение на любительское рыболовство с последующим отпусканием рыбы в государственных рыбохозяйственных водоемах, где не организовано ограниченное рыболовство, взимается следующая плата:

1) 10 евро в месяц;

2) 25 евро в год.

За разрешение на любительское рыболовство на водоеме общего пользования, на который не выдано разрешение на рыболовство и где организовано рыболовство с ограниченным доступом, за исключением лосося и морского леща, взимается плата:

1) 5 евро в день;

2) 15 евро в неделю;

3) 30 евро в месяц.

Суточная плата за разрешение на любительский лов лосося и морского леща составляет 15 евро за один день или 5 евро — если весь пойманный лосось и морской лещ отпускается обратно в водоем.