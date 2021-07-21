Член совета, старший научный сотрудник Национального онкоинститута Марюс Стрёга сказал Delfi, что ревакцинироваться предложат не всем.
"О массовой ревакцинации пока не говорят. (,,,) Всерьез обсуждают ревакцинацию людей из групп риска", – сказал врач.
По его словам, ревакцинация потребуется людям с глубокой имунносупрессией, то есть всем, у кого из-за болезни или по иным причинам ослаблен иммунитет.
Об обязательной ревакцинации людей из этой группы во вторник в передаче "Утро на Delfi" сказал и врач-гематолог Лаймонас Гришкявичюс.
По его словам, Сантаришкская клиника провела большое исследование и выяснила, что всего у 40% больных болезнями крови из 1000 сформировался эффективный иммунитет после вакцинации от коронавируса.
"К сожалению, у остальных иммунитет слабее. У 40% иммунитет был слабым, а у 20% вообще не сформировался", – рассказал профессор, заметив, что это последствие применяющегося лечения.
Гришкявичюс сказал, что несколько исследований показали, что дополнительная доза вакцины может укрепить иммунитет.
"Поэтому в первую очередь повторно привить надо этих людей одной или даже двумя дозами. Вероятно, у 1/3 или у 50% этих пациентов реакция улучшится: появится больше антител, будет улучшена защита", – сказал медик.
Дальше обсуждают вопрос ревакцинации людей из домов опеки.
"Будет проведено пилотное исследование, чтобы выяснить, какой у них иммунитет сформировался через полгода после вакцинации, ведь этих людей привили одними из первых", – пояснил Стрёга.
Проверят также антитела у врачей, которых прививали первыми. В Сантаришкской клинике уже начато такое исследование.
"Худшим сценарием было бы, если бы снова начали болеть врачи или они стали бы переносчиками болезни. (...) Поэтому говорят и о ревакцинации врачей. Это уже делают в Турции. С сентября прививать врачей собирается и Великобритания, Франция планирует повторно привить врачей старше 50 лет. Люди должны прививаться сознательно, без принуждения", – сказал Стрёга.
Повторно привитьс.
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