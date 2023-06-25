"Повсюду грязь, а спасатели вывозят трупы людей": волонтер о ситуации в Херсоне после подрыва ГЭС

Сейчас Пурышев занимается помощью украинцам на востоке, строит стабилизационные пункты и спасает людей из под завалов в самых "горячих" направлениях - еще недавно в Бахмуте, Авдеевке. Также Михаил вместе с командой стал единственным волонтером, кто смог вывезти украинцев с временно оккупированного левого берега Днепра после затопления из-за подрыва Каховской ГЭС россиянами. Люди после затопления находились на крышах своих домов, так как россияне практически не проводили эвакуацию.
Волонтер рассказал о том, какая сейчас ситуация в Херсонском регионе и как его команде удалось вывезти людей, несмотря на постоянные обстрелы россиян по лодкам спасателей.
- Какая ситуация сейчас в Херсоне и области?
- Те, люди, которые не смогли выбраться, которых не эвакуировали, остались в воде и погибли. Сейчас вода кое где начинает сходить, и становится видно трупы людей. Например, недавно мы видели труп пожилой женщины, которая не смогла выбраться из своего затопленного дома. Очень сильно пострадали старики. Таких ситуаций, когда будут находить трупы, станет больше в ближайшее время.
Уже появляются фото и видео того, что происходит на территориях, где сходит вода.
- Уменьшилось ли количество обстрелов со стороны русских после затопления?
Территория продолжает обстреливаться постоянно. И Херсон обстреливает круглосуточно. Пока на другом берегу Днепра находятся русские, это будет продолжаться. Но самое страшное, что люди, которые тут живут, говорят: мы привыкли к обстрелам. Мы войну тут переживаем, переживем и потоп. И это страшно, потому что тут до сих пор остаётся много детей.
- Расскажите, как проходил все это время ваш процесс эвакуации людей?
- Мы перекрасили нашу лодку в розовый цвет, наши каски мы также перекрасили в розовый цвет, и так поплыли в Олешки. Когда мы подплыли, то увидели людей на крыше, у которых висел белый флаг. И сами они размахивали белыми тряпками и просили о помощи. Хотя изначально мы не знали, кто это - украинцы или переодетые в гражданское русские, потому что такие случаи тоже были.
Катером было забирать небезопасно, поэтому мы нашли резиновую лодку, и таким образом вывозили людей, которые дни и ночи сидели на крыше без еды и одежды. На следующий день мы поехали снова вызволять людей. Вывезли две семьи с детьми, в одной семье было шестеро детей, в другой - четверо. Все они сидели на крышах. Они были раздеты, потому что не успели взять с собой вещи до затопления, дети замерзали, потому что ночевали на крышах. Мы им давали свои вещи во время эвакуации. И так мы и забирали людей.
В один из дней над нашими головами летал разведывательный дрон россиян. Он следил за нами, опускался вниз и смотрел за тем, что мы делаем. Но, слава Богу, нас не начали обстреливать. Потому что по другим лодкам стреляли. Я думаю, русские просто не понимали, что мы делаем и главное, кто мы на этой своей розовой лодке. У нас висело три флага: с красным крестом, сердцем и розовый флаг. Сложно определить, кто мы.
- Как много людей оказалось затоплено на левом берегу, который временно оккупирован? Ведь россияне почти не занимались эвакуацией
- Да, они не вывозили тех, кто не получал российские паспорта. Только если у человека был паспорт рф, они могли надеяться на эвакуацию. Поэтому наши люди просто оставались на своих крышах.
- Где сейчас находятся люди, у которых разрушило жильё?
- Мы организовали "пункт незламності", где люди могут спать, отдыхать, получать еду, медикаменты, зарядить телефоны, потому что в затопленных районах нет электричества. Многим просто некуда возвращаться, их дома снесло.
- Насколько большие последствия сейчас вы наблюдаете в Херсонской области?
- Жильё у многих разрушено, повсюду грязь, вонь от воды и трупов. Запах страшный, потому что в Днепр смывало все: заправки, бензин, кладбища, рыба вся погибла, растения, животные мёртвые. В подвалах домов гадюки.
Больше всего пострадали села, потому что частный сектор затопило полностью и некоторые дома просто снесло и они уплыли по Днепру.
Часть людей уехала, часть живет у своих соседей. Некоторые люди вернулись, и готовы жить даже в разрушенном жильё, некоторые вернулись, чтобы убрать территорию, волонтёры убирают тоже. Мы скоро уезжаем отсюда, чтобы продолжать спасать людей из под завалов в Авдеевке.
Но ситуация в Херсонской области остаётся тяжелой, потому что во многих пунктах теперь даже нет элементарного - питьевой воды для людей. Ее привозят волонтёры в бочках, чтобы людям было, что пить. Нет света, газа, люди приходят приготовить еду в "пункт незламності". Но они все равно хотят продолжать жить в своем родном городе, в Украине, даже в таких условиях.