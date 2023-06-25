"Повсюду грязь, а спасатели вывозят трупы людей": волонтер о ситуации в Херсоне после подрыва ГЭС

Катером было забирать небезопасно, поэтому мы нашли резиновую лодку, и таким образом вывозили людей, которые дни и ночи сидели на крыше без еды и одежды. На следующий день мы поехали снова вызволять людей. Вывезли две семьи с детьми, в одной семье было шестеро детей, в другой - четверо. Все они сидели на крышах. Они были раздеты, потому что не успели взять с собой вещи до затопления, дети замерзали, потому что ночевали на крышах. Мы им давали свои вещи во время эвакуации. И так мы и забирали людей.