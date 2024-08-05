Поведение мужчины потрясло: на видео снято, что он делал с лебедем

По словам женщины, мужчина намеренно дразнил лебедей, на замечания не реагировал. „Я увидела страшную картину, мужчина намеренно дразнил лебедей. На замечания не реагировал. Было страшно и неприятно“, – писала Рима.

На видео видно, как к мужчине подходит целая лебединая семья - два взрослых лебедя и птенцы. Несмотря на это, мужчина схватил лебедя и стал демонстрировать свою силу.

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Информация передана Департаменту охраны окружающей среды.

Мужчине грозит ответственность за жестокое обращение с животными (штраф от 150 до 2000 евро).