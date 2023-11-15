Поведение людей удивляет: в фейсбуке были объявления с предложением взять лисицу и енотовидную собаку

Департамент охраны природы сообщал, что в фейсбуке было объявление от том, что люди дарят лисицу. Выяснилось, что человек поймал дикое животное законным способом у себя во дворе в Варенском районе. Во время проверки выяснилось, что человек отпустил животное, поскольку в фейсбуке ему написали, что его действия противоправные.
За содержание дикого животного или его передачу в другие руки грозит штраф 30-300 евро.
Другой житель дарил уссурийскую енотовидную собаку. В Литве это инвазивный вид, разведение и содержание, размножение которого без соответствующего разрешения влечет ответственность. Выяснилось, что человек поймал животное у себя во дворе и держал в клетке. Енотовидная собака была конфискована и передана ЗАО Nuarаs. Подозреваемому грозит штраф в размере 200-400 евро.
Ранее инспекторы сообщили о задержании каунасца, который держал дома 34 диких попугая. Ему грозит штраф в размере 60-300 евро. Попугаи были конфискованы и переданы ЗАО Nuaras.
Инспекторы отмечают, что само предложение купить или взять бесплатно дикое животное без документов, подтверждающих факт легального его приобретения, грозит ответственность.
С 1 ноября 2023 года в Литве в этой сфере были ужесточены правила.
Люди, у которых есть действующие разрешения, должны будут изменить условия содержания диких животных в течение 18 месяцев.
Поправки:
диких млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и земноводных, вывезенных из мест их обитания, можно демонстрировать лишь в научных и образовательных целях, нельзя делать это для получения материальной выгоды, животные во время демонстрации не должны выполнять никакие трюки;
некоторые виды – африканскую соню, сахарного поссума, африканского карликового ежа, патагонскую мару – можно держать до 1 сентября 2025 г.;
установлены новые минимальные требования для содержания млекопитающих в неволе (например, до этого на 1 льва полагалась площадь вольера от 25 кв. м, а в новых правилах 1-2 льва должны жить в вольере не менее 900 кв. м);
изменены размеры помещений для содержания некоторых пресмыкающихся (например для 1-2 крупных (питонов, анаконд до 4 м) индивидов нужен террариумo площадью 6 кв. м и высотой 2 м, сейчас 4 таких индивида могут жить на 3 кв. м в террариуме высотой 1,5–2 м;
в зависимости от числа и вида животных установлен максимальный размер разрешаемой для огораживания лесной территории;
птиц в неволе нельзя привязывать;
хищных птиц можно вывозить с территории их постоянного обитания, если их используют для охоты или регулирования числа других птиц (отпугивания). В таких случаях надо иметь свидетельство легального приобретения животного или сертификат коммерческого использования;
те, у кого есть разрешение на содержание диких животных в неволе, обязаны информировать Департамента охраны природы о смерти дикого животного не позднее, чем на следующий день после смерти;
дикие млекопитающие, которые не входят в число охраняемых видов, если они находятся под опекой человека, должны быть помечены, об их регистрации департамент должны информировать не позже, чем в течение 15 дней (этот порядок не распространяется на бобров обыкновенных (Castor fiber)) и животных из отряда зайцеобразных;
чужеродные виды – фазаны и лани – могут быть отпущены на волю до 1 августа 2024 г. После этой даты их нельзя будет отпускать на волю.
Если вы заметили нарушение в сфере охраны природы, звоните по номеру 112. Важно также сделать фото или видео нарушения, а именно нарушителей и прислать информацию по эл. почте info@aad.am.lt.