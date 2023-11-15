Поведение людей удивляет: в фейсбуке были объявления с предложением взять лисицу и енотовидную собаку

Поправки:

диких млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и земноводных, вывезенных из мест их обитания, можно демонстрировать лишь в научных и образовательных целях, нельзя делать это для получения материальной выгоды, животные во время демонстрации не должны выполнять никакие трюки;

некоторые виды – африканскую соню, сахарного поссума, африканского карликового ежа, патагонскую мару – можно держать до 1 сентября 2025 г.;

установлены новые минимальные требования для содержания млекопитающих в неволе (например, до этого на 1 льва полагалась площадь вольера от 25 кв. м, а в новых правилах 1-2 льва должны жить в вольере не менее 900 кв. м);

изменены размеры помещений для содержания некоторых пресмыкающихся (например для 1-2 крупных (питонов, анаконд до 4 м) индивидов нужен террариумo площадью 6 кв. м и высотой 2 м, сейчас 4 таких индивида могут жить на 3 кв. м в террариуме высотой 1,5–2 м;

в зависимости от числа и вида животных установлен максимальный размер разрешаемой для огораживания лесной территории;

птиц в неволе нельзя привязывать;

хищных птиц можно вывозить с территории их постоянного обитания, если их используют для охоты или регулирования числа других птиц (отпугивания). В таких случаях надо иметь свидетельство легального приобретения животного или сертификат коммерческого использования;

те, у кого есть разрешение на содержание диких животных в неволе, обязаны информировать Департамента охраны природы о смерти дикого животного не позднее, чем на следующий день после смерти;

дикие млекопитающие, которые не входят в число охраняемых видов, если они находятся под опекой человека, должны быть помечены, об их регистрации департамент должны информировать не позже, чем в течение 15 дней (этот порядок не распространяется на бобров обыкновенных (Castor fiber)) и животных из отряда зайцеобразных;

чужеродные виды – фазаны и лани – могут быть отпущены на волю до 1 августа 2024 г. После этой даты их нельзя будет отпускать на волю.