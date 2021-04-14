Услышав такую информацию, он уточнил: "Точно ли это был бобр?"
"Мне сложно в это поверить. (...) Хотя бобр и не живет в воде все время, возможно, ему это не нанесет вреда. Тем более, что Балтийское море не очень соленое", - сказал Гайдамавичюс.
По его словам, бобры обычно не живут в соленой воде.
"Даже не знаю, что может бобр делать в море, он ведь вегетарианец - питается растительной пищей летом, зимой - корой деревьев. В том месте, где его наблюдали, нет ничего пригодного в пищу. Может, он случайно туда забрел", - предположил собеседник.
"Сейчас бобры встречаются и в городах, - сказал натуралист. - Они есть и в Вильнюсе, и в Каунасе. Видимо, живут и в Паланге".
Это не первый подобный случай в Паланге. В начале апреля бобра у моря видели в Каркле. Люди сняли на видео купание бобра в море.
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