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Во вторник вечером в Паланге, в Кунигишкес, жители заметили бобра, который купался в море. Такое поведение бобра удивило и натуралиста Андреюса Гайдамавичюса: "Мне не приходилось об этом слышать".
Bebras jūroje
Bebras jūroje
© Skaitytojo nuotr.

Услышав такую информацию, он уточнил: "Точно ли это был бобр?"

"Мне сложно в это поверить. (...) Хотя бобр и не живет в воде все время, возможно, ему это не нанесет вреда. Тем более, что Балтийское море не очень соленое", - сказал Гайдамавичюс.

По его словам, бобры обычно не живут в соленой воде.

"Даже не знаю, что может бобр делать в море, он ведь вегетарианец - питается растительной пищей летом, зимой - корой деревьев. В том месте, где его наблюдали, нет ничего пригодного в пищу. Может, он случайно туда забрел", - предположил собеседник.

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"Сейчас бобры встречаются и в городах, - сказал натуралист. - Они есть и в Вильнюсе, и в Каунасе. Видимо, живут и в Паланге".

Это не первый подобный случай в Паланге. В начале апреля бобра у моря видели в Каркле. Люди сняли на видео купание бобра в море.

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