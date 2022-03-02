"Ситуация очень тяжелая. Раньше мы приходили домой и смотрели футбол или баскетбол, а что видим сейчас? Сейчас мы все время смотрим CNN или BBC и ловим каждую новость о событиях в Украине. Раньше перед тренировками мы с коллегами говорили о баскетболе, а сейчас делимся всем, что узнали о войне. Едва проснувшись, я хватаю телефон и проверяю, остался ли еще Киев в руках Украины, как и другие города этой страны. Очень тяжело", – сказал 45-летний бывший баскетболист.

"Это должно быть в центре внимания всего мира. Может быть, вы, кто всю жизнь живет здесь, до конца не осознаете ситуацию. Но мы, литовцы, родившиеся не далеко от центра этих действий, понимаем, что происходит. Надо отнестись к этому намного серьезнее и в Испании, в Каталонии. Это должно остановиться сейчас, поскольку мы не знаем куда этот "господин" (Путин) может еще пойти", – обратился к испанцам Ясикявичюс.

Он заявил, что если потребуется, он и сам отодвинет баскетбол на второй план.

"Я как литовец слушал и слушаю советы моей власти и если потребуется, баскетбол уйдет на второй план. Многие знают мою позицию – Евролига, Barselona, ассоциация тренеров. Вся моя поддержка украинцам и мы попытаемся помочь им более конкретными делами. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы будем говорить об этом", – выразил надежду Ясикявичюс.

"Это должно прекратиться сейчас. Как я сказал, это старые амбиции одного человека. И если живущие здесь люди думают, что они далеко от всего этого, они ошибаются. Ситуация может измениться очень быстро. Трудно осознать, что подобное возможно в 2022 году, но это происходит. Я всегда избегал политик, я в принципе был против нее, но это уже не политика. Это война. Страна, в которой мы сейчас находимся, тоже должна стать агрессивнее. Есть многое, что вышивает слезы. Видео, фотографии на фейсбуке. Страдания украинцев, их борьба. Это будет пятном на наше жизни. И это страшнее пандемии, которую мы пережили", – сказал он.

В Украине идет война, которую начала Россия. Между тем правительство Испании во вторник решило не поддерживать Украину оружием. Кроме того, Испания одна из последних закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов.