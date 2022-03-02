aA
Тренер баскетбольного клуба Barcelonа Шарунас Ясикявичюс после матча чемпионата Испании выступил с речью, призвав и самих испанцев, и каталонцев серьезнее и внимательнее следить за тем, что происходит в Европе.
Šarūnas Jasikevičius
Šarūnas Jasikevičius
© Imago / Scanpix

"Ситуация очень тяжелая. Раньше мы приходили домой и смотрели футбол или баскетбол, а что видим сейчас? Сейчас мы все время смотрим CNN или BBC и ловим каждую новость о событиях в Украине. Раньше перед тренировками мы с коллегами говорили о баскетболе, а сейчас делимся всем, что узнали о войне. Едва проснувшись, я хватаю телефон и проверяю, остался ли еще Киев в руках Украины, как и другие города этой страны. Очень тяжело", – сказал 45-летний бывший баскетболист.

Статьи по теме:
Кубилюс: Путин допустил огромную ошибку
Экономист о России: они сами в ступоре от сложившейся ситуации

"Это должно быть в центре внимания всего мира. Может быть, вы, кто всю жизнь живет здесь, до конца не осознаете ситуацию. Но мы, литовцы, родившиеся не далеко от центра этих действий, понимаем, что происходит. Надо отнестись к этому намного серьезнее и в Испании, в Каталонии. Это должно остановиться сейчас, поскольку мы не знаем куда этот "господин" (Путин) может еще пойти", – обратился к испанцам Ясикявичюс.

Он заявил, что если потребуется, он и сам отодвинет баскетбол на второй план.

"Я как литовец слушал и слушаю советы моей власти и если потребуется, баскетбол уйдет на второй план. Многие знают мою позицию – Евролига, Barselona, ассоциация тренеров. Вся моя поддержка украинцам и мы попытаемся помочь им более конкретными делами. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы будем говорить об этом", – выразил надежду Ясикявичюс.

"Это должно прекратиться сейчас. Как я сказал, это старые амбиции одного человека. И если живущие здесь люди думают, что они далеко от всего этого, они ошибаются. Ситуация может измениться очень быстро. Трудно осознать, что подобное возможно в 2022 году, но это происходит. Я всегда избегал политик, я в принципе был против нее, но это уже не политика. Это война. Страна, в которой мы сейчас находимся, тоже должна стать агрессивнее. Есть многое, что вышивает слезы. Видео, фотографии на фейсбуке. Страдания украинцев, их борьба. Это будет пятном на наше жизни. И это страшнее пандемии, которую мы пережили", – сказал он.

В Украине идет война, которую начала Россия. Между тем правительство Испании во вторник решило не поддерживать Украину оружием. Кроме того, Испания одна из последних закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Verslas Plius Ugnė Karaliūnaitė

Mauricas: būsto kainos rauna stogą – kada ši beprotybė aprims

Delfi Plius Renata Valatkienė

Bandymas rasti vyrą po keturiasdešimties: suvalkietis po pasimatymo kvietė pasimylėti tiesiog mikriuke, o žvejas apšaukė, kad ne taip laiko puodelį

Delfi Plius The Economist

Kaip vienas sakinys Zelenskį pavertė pavojingiausiu Putino priešu

„Anonymous“ įgyvendina savo pažadus: per 5 dienas apkartino gyvenimą ne tik Rusijai, bet ir Baltarusijai

Delfi Plius Greta Katkevičienė

Užgavėnių šventimas praeitame amžiuje: gąsdino vaikus, blynus vadino Kauno restoranų išmone, o didžiausias vargas buvo nesusituokusiems

Delfi Plius Ina Antaniškytė

Kuo skiriasi Hagos Tarptautinio Teisingumo Teismas bei Tarptautinis Baudžiamasis Teismas ir kokia atsakomybė gali grėsti agresoriui?

Delfi Plius Forumas „Pauzė“

Diskusija: tvarios empatiškos lyderystės ir verslo sėkmės koreliacija

Delfi Plius Psichologas Gediminas Navaitis

Putino psichologinis tipažas: kodėl kai kurie rusai tapo nuolankiais Kremliaus nusikaltimų bendrininkais?

Delfi Plius Eugenija Grižibauskienė

Rinkos chuliganams vadovaujantis Braukyla – apie kosminį augimą, ypatinguosius klientus ir pusės tūkstančio jaunėlių komandą

Delfi Plius Sniego pilys

Kur atsidūrė senųjų Kremliaus šulų šeimos po jų mirties ar atstatydinimo: istorija byloja apie nepavydėtinus likimus

Delfi Plius Giedrius Petkevičius/Sausuolis

Sovietų ir arabų planas prieš Izraelį: tai turėjo išspręsti „žydų klausimą“ visiems laikams

Статьи по теме:

Британский премьер: Путин фатально недооценил решимость украинцев и Запада

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон...

Грибаускайте: нынешнее состояние Путина очень опасное

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью CNN...

Аналитик: похоже, что Россия вскоре начнет отступать

Официальное вовлечение белорусской армии в войну в...

TOP новостей

Война в Украине. Россия продолжает бомбить украинские города

Противостояние российской агрессии со стороны...

Помощь беженцам из Украины в Литве. Куда обращаться и как получить?

Чтобы прибывающим в Литву беженцам из Украины было...

Кубилюс: Путин допустил огромную ошибку

Европарламентарий Андрюс Кубилюс в передаче на Delfi TV...

"Путин понятия не имеет, что его ждет". Джо Байден обещает новые ответные меры (10)

Президент США Джо Байден в своем обращении к нации...

Экономист о России: они сами в ступоре от сложившейся ситуации

Российская военная инвазия в Украине продолжается....