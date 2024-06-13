Потребителей предупреждают: прямых рейсов из Литвы на Азорские острова нет

Лицо (лица), управляющее сайтом https://azorusalos.lt/, предлагает пакетный тур (обратный перелет, проживание, дополнительные услуги, экскурсии и т.д.) и заявляет, что туроператором является компания Atlantialicerce - Unipessoal Lda, зарегистрированная и действующая в Португалии.
Государственная служба по защите прав потребителей связалась с владельцем веб-сайта https://azorusalos.lt/ и попросила туроператора Atlantialicerce - Unipessoal Lda предоставить документы о безопасности и другие имеющиеся документы, подтверждающие безопасность, соответствуют требованиям, предъявляемым к безопасности туроператора в государстве учреждения.
Представитель туроператора Atlantialicerce - Unipessoal Lda подтвердил Государственная служба по защите прав потребителей, что данная компания является владельцем сайта https://azorusalos.lt/ и что у нее есть документ, подтверждающий наличие гарантии исполнения обязательств, выданный страховой компанией, однако предоставить его не смог.
В разделе «Перелет» на сайте указано, что перелет на Азорские острова осуществляется прямым рейсом авиакомпании Azores airlines и что туроператор предлагает дополнительные услуги ( регистрация багажа, питание в полете и т.д.). Однако, согласно общедоступной информации, Azores airlines не выполняет прямых рейсов из Литвы на Азорские острова, равно как и любых других рейсов из Литвы.