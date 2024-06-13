Потребителей предупреждают: прямых рейсов из Литвы на Азорские острова нет

В разделе «Перелет» на сайте указано, что перелет на Азорские острова осуществляется прямым рейсом авиакомпании Azores airlines и что туроператор предлагает дополнительные услуги ( регистрация багажа, питание в полете и т.д.). Однако, согласно общедоступной информации, Azores airlines не выполняет прямых рейсов из Литвы на Азорские острова, равно как и любых других рейсов из Литвы.