2024.06.13 11:19

Потребителей предупреждают: прямых рейсов из Литвы на Азорские острова нет

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock

Государственная служба по защите прав потребителей призывает потребителей быть осторожными при выборе путешествий с сайта https://azorusalos.lt/. На этом сайте рекламируются пакеты с перелетом на Азорские острова в 2025 году на литовском языке, однако предоставленная информация может не соответствовать действительности.

Лицо (лица), управляющее сайтом https://azorusalos.lt/, предлагает пакетный тур (обратный перелет, проживание, дополнительные услуги, экскурсии и т.д.) и заявляет, что туроператором является компания Atlantialicerce - Unipessoal Lda, зарегистрированная и действующая в Португалии.

Государственная служба по защите прав потребителей связалась с владельцем веб-сайта https://azorusalos.lt/ и попросила туроператора Atlantialicerce - Unipessoal Lda предоставить документы о безопасности и другие имеющиеся документы, подтверждающие безопасность, соответствуют требованиям, предъявляемым к безопасности туроператора в государстве учреждения.

Представитель туроператора Atlantialicerce - Unipessoal Lda подтвердил Государственная служба по защите прав потребителей, что данная компания является владельцем сайта https://azorusalos.lt/ и что у нее есть документ, подтверждающий наличие гарантии исполнения обязательств, выданный страховой компанией, однако предоставить его не смог.

В разделе «Перелет» на сайте указано, что перелет на Азорские острова осуществляется прямым рейсом авиакомпании Azores airlines и что туроператор предлагает дополнительные услуги ( регистрация багажа, питание в полете и т.д.). Однако, согласно общедоступной информации, Azores airlines не выполняет прямых рейсов из Литвы на Азорские острова, равно как и любых других рейсов из Литвы.

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