Потоки на самые популярные европейские курорты сокращаются: к переменам готовятся и литовские туристические компании

В испанском городе Фигерас, недалеко от границы с Францией, на этой неделе был зафиксирован рекордно высокий уровень температуры в 45°C, а в Барселоне – 36°C. Греция в настоящее время переживает самую долгую волну жары в истории страны, во время которой температура в стране достигает, а в некоторых местах превышает 40°C. На Сицилии столбик термометра подскочил до 47,6°C и почти достиг европейского рекорда в 48,8°C. Как ранее писала ELTA , в настоящее время фиксируются пожары как на греческих островах, так и на итальянской Сицилии.

Еще 7,6% респондентов утверждали, что опасения по поводу климатического кризиса и повышения температуры в настоящее время является одним из факторов, определяющих планы поездок. Как пишет " The Guardian ", после того как на прошлой неделе правительства Испании, Италии и Греции выпустили предупреждения относительно здоровья, в которых людям рекомендовалось избегать солнца, отдыхающие бежали с пляжей в поисках тени и кондиционеров.

В отчете Европейской комиссии по туризму указывается, что по сравнению с прошлым годом в страны Средиземноморского региона прибыло на 10 проц. меньше посетителей. Напротив, популярность таких направлений, как Чехия , Болгария , Ирландия и Дания, возросла. Согласно исследованию, это можно объяснить тем, что путешественники ищут менее переполненные места и более мягкие температуры.

Комментируя ситуацию в Литве, президент Литовской туристической палаты Жидре Гавелене отмечает, что хотя поток путешественников и не достиг таких показателей, как в 2018 году до пандемии, для этого есть объективные причины. По ее словам, каждый отдыхающий за рубежом хотя бы часть отпуска проводит в Литве: проводит свободное время у озера или моря, пробует оздоровительные спа-программы или активно проводит время, участвуя в пеших и велосипедных походах. По словам специалиста, последствия изменения климата пока нельзя винить в уменьшении числа туристов, не хватает исследований и опросов.

Глава по устойчивому развитию туроператора Novaturas Аудроне Алийошюте-Паулаускене говорит, что последствия изменения климата в настоящее время являются вызовом для всего туристического сектора. По ее словам, туристические привычки литовцев пока не изменились, и отдыхающие по-прежнему выбирают для своего отпуска южные страны. Однако специалист считает, что в будущем изменения неизбежны.