Потоки на самые популярные европейские курорты сокращаются: к переменам готовятся и литовские туристические компании

В отчете Европейской комиссии по туризму указывается, что по сравнению с прошлым годом в страны Средиземноморского региона прибыло на 10 проц. меньше посетителей. Напротив, популярность таких направлений, как Чехия, Болгария, Ирландия и Дания, возросла. Согласно исследованию, это можно объяснить тем, что путешественники ищут менее переполненные места и более мягкие температуры.
Еще 7,6% респондентов утверждали, что опасения по поводу климатического кризиса и повышения температуры в настоящее время является одним из факторов, определяющих планы поездок. Как пишет "The Guardian", после того как на прошлой неделе правительства Испании, Италии и Греции выпустили предупреждения относительно здоровья, в которых людям рекомендовалось избегать солнца, отдыхающие бежали с пляжей в поисках тени и кондиционеров.
В испанском городе Фигерас, недалеко от границы с Францией, на этой неделе был зафиксирован рекордно высокий уровень температуры в 45°C, а в Барселоне – 36°C. Греция в настоящее время переживает самую долгую волну жары в истории страны, во время которой температура в стране достигает, а в некоторых местах превышает 40°C. На Сицилии столбик термометра подскочил до 47,6°C и почти достиг европейского рекорда в 48,8°C. Как ранее писала ELTA, в настоящее время фиксируются пожары как на греческих островах, так и на итальянской Сицилии.
Комментируя ситуацию в Литве, президент Литовской туристической палаты Жидре Гавелене отмечает, что хотя поток путешественников и не достиг таких показателей, как в 2018 году до пандемии, для этого есть объективные причины. По ее словам, каждый отдыхающий за рубежом хотя бы часть отпуска проводит в Литве: проводит свободное время у озера или моря, пробует оздоровительные спа-программы или активно проводит время, участвуя в пеших и велосипедных походах. По словам специалиста, последствия изменения климата пока нельзя винить в уменьшении числа туристов, не хватает исследований и опросов.
Глава по устойчивому развитию туроператора Novaturas Аудроне Алийошюте-Паулаускене говорит, что последствия изменения климата в настоящее время являются вызовом для всего туристического сектора. По ее словам, туристические привычки литовцев пока не изменились, и отдыхающие по-прежнему выбирают для своего отпуска южные страны. Однако специалист считает, что в будущем изменения неизбежны.
"На данный момент мы столкнулись с необходимостью очень внимательно пересмотреть все направления. Государства также должны пересмотреть свои системы: как они будут защищать своих жителей, как они будут помогать путешествующим. Туристическим агентствам также необходимо пересмотреть свои стратегии и возможности. Страховые компании, вероятно, также будут играть значительную роль, потому что страхование подорожает для всех сторон", - говорит Алийошюте-Паулаускене.
Собеседница сказала, что в настоящее время нет оценки тенденций в отношении изменения климата, но такая оценка может быть полезной в будущем.
"Можно сделать классификацию, согласно которой некоторые страны больше подвержены влиянию изменения климата, хотя в некотором смысле по мере учащения экстремальных явлений риску подвергаются все страны. Кто бы мог подумать, что в июне в Италии будет наводнение, которое также унесло несколько жизней? В это время путешественник должен оценивать свои риски, ведь изменение климата становится повседневным явлением, которое может произойти где угодно", - пояснила специалист.
Когда инициатива "Устойчивая Литва" (Tvari Lietuva) поинтересовалась изменениями, вызванными изменением климата в продуктах страхования путешествий, представитель компании Lietuvos draudimas Артурас Юодейкис сказал, что в настоящее время никаких изменений не предвидится. Однако он также сказал, что в теплых краях путешественники чаще болеют.
"Говоря о туристических направлениях, мы не видим никакой корреляции с изменением климата. 27% всех зафиксированных убытков приходится на Турцию. Люди, которые едут туда, обычно жалуются на плохое самочувствие, проблемы с желудком, солнечный удар и перегрев, лихорадку, из-за чего приходится обращаться к врачам, а потери от лечения часто превышают 1000 евро", - делится статистикой А. Юодейкис.
Говоря об устойчивости в туризме, Алийошюте-Паулаускене отмечает, что изменения, связанные с путешествующими, могут оказать существенное влияние на социоэкономику некоторых стран. По ее словам, доходы некоторых государств могут значительно упасть из-за уменьшения потока отдыхающих.
"Устойчивость связана не только с экологическими вопросами, мы также должны очень четко думать о социально-экономической части. Есть страны, где одним из основных источников средств к существованию является туризм. Отказ от таких направлений по всему миру сильно повлияет на социально-экономическое положение туристического сектора в этих местах. Ждут комплексные и очень непростые решения", - делится мыслями специалист по устойчивым путешествиям.
Одним из таких примеров является чрезвычайно жаркая погода в Испании, которая привела к более длительным периодам засухи, особенно на побережье Коста-Брава на северо-востоке Испании. Поскольку сельское хозяйство конкурирует с туризмом за истощающиеся водные ресурсы, ограничения могут затронуть гостиничные бассейны и поля для гольфа, что сделает туризм в этой местности менее привлекательным.
По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, экономика Испании сильно зависит от туризма, на который в этом году приходится 194 млрд. евро, или 14,6% валового внутреннего продукта (ВВП).
Вместе с тенденциями устойчивого развития, набирающими популярность во всем мире, меняется и отношение к путешествиям. По словам Гавелене, некоторые путешественники в Литве ищут поездки в страны, где развита возможность ответственного путешествия, четко заявлены аспекты устойчивости и ответственности отдыхающих. Собеседница выделяет следующие аспекты: экологичный и понятный для иностранцев общественный транспорт, четкий выбор ресторанов, покупающих продукты с местных ферм, или туроператоры slow travel.
Специалист также делится несколькими направлениями, которые в настоящее время выбирают энтузиасты устойчивого развития.
"Остров Мадейра в Португалии – самый конкурентоспособный в Европе. У них есть ухоженные и ответственно обслуживаемые пешеходные тропы. В Швейцарии хорошо развитая и адаптированная к туризму сеть поездов, что позволяет путешествовать по стране экологичным способом. Исландию стоит отметить в связи отличной возможностью путешествовать на электромобиле. Словения каждый год организует фестиваль устойчивости, стремясь к большему участию региональных общин", - говорит Гавелене.
Однако, по словам главы по устойчивому развитию туроператора Novaturas, в настоящее время бизнес пока не видит четко выраженных потребностей клиентов в более устойчивых туристических направлениях.
"С точки зрения бизнеса это довольно сложно: мы можем предложить целый ряд устойчивых продуктов, но кто их купит? Мы можем создать предложение, но должен появиться и спрос. Так что пока я не могу назвать такой четкой потребности: статистических данных у нас нет, опросов мы не проводили. Спрос на такой устойчивый продукт на литовском рынке еще не сформировался", – говорит Алийошюте-Паулаускене.