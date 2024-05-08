Поток жителей Литвы в Беларусь резко сократился - на 73 процента

Согласно пресс-релизу правительства, поток, направляющихся в Беларусь и прибывающих из Беларуси, в марте и апреле, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократился на 48 проц. Между тем, количество грузового транспорта и его перемещение через границу сократилось на 60%.

"Режим Александра Лукашенко неоднократно доказывал, что граждане Литвы, которые по различным причинам направляются в Беларусь, не могут чувствовать себя там в безопасности. Поэтому приняты решения по защите наших людей от различных провокаций или агрессивных действий режима А. Лукашенко“, –заявила канцлер Правительства Гедре Бальчитите.