Потерянное детство. Истории украинских детей, пострадавших на войне

Delfi изменил имена пострадавших детей и их родных из соображений безопасности
История №1
28 февраля 2022 года, в первые дни войны, семья 10-летней Даши – мама, папа, старший брат и 70-летняя бабушка – пыталась доехать на автомобиле домой. Они пытались эвакуироваться в Киев из села, которое уже успела оккупировать российская армия.
В дороге машина попадает под обстрел. Родители и брат Даши погибают на месте. В живых остаются только бабушка Татьяна и внучка, но Даша получает тяжелое огнестрельное ранение в голову. Пуля разбила кости черепа, поврежден правый глаз.
Бабушка уверена, что гражданские машины расстреливали именно российские военные. „Во-первых, у них был русский говор. В Украине, знаете, как у нас разговаривают, нет такого, – вспоминает Татьяна. – Во-вторых, у них на руках были георгиевские ленты. У тех, что ехали на машинах, были знаки Z, V, О“.
До вечера того трагического дня они с Дашей были вынуждены оставаться на месте обстрела – прямо на улице. На морозе, без медицинской помощи они провели почти шесть часов, пока на них не обратил внимание один российский военный медик. Как выяснилось позже, его позывной был „Ангел“.
„Когда российский врач нас забирал, я его очень просила разрешить позвонить знакомым и родным в Киев, чтобы забрали с трассы детей [чьи родители были расстреляны в машинах – Delfi]. А он сказал: „Вы что? Даже не смейте, их такая же участь ждет“. Я спрашиваю, а вы можете связаться с руководством, чтобы разрешили. А он говорит: „Да вы что! Там такие люди страшные, что мы с ними не контачим““, – вспоминает Татьяна.
„Ангел“ попытался оказать Даше первую помочь, но нужных лекарств и оборудования не было, поэтому он просто промыл рану, сделал перевязку и отвез внучку с бабушкой в еще одно оккупированное село на Киевщине, где они и переночевали.
1 марта 2022 года российские военные отвезли бабушку и внучку в российский военный госпиталь, который расположился в одном из оккупированных городов Киевской области. Татьяна просила отвезти их с Дашей в Киев или передать украинским военным. Но российские военные медики ей в этом отказали.
Вечером 1 марта бабушку и внучку сажают в военный вертолет вместе с российскими ранеными и отправляют в полевой госпиталь военного лагеря в белорусском городе Мозырь. Татьяна вспоминает, что три вертолета, которые в тот вечер отправляли в Мозырь, были „битком набиты“ ранеными: „Представляете себе, что там творилось! Он [врач - Delfi] не мог с нами быть все время, поэтому поручил нас старшему и сказал: „В первую очередь посадишь ребенка с бабой, а потом пусть солдаты заходят. Потому что если солдаты начнут заходить, то мы ее уже не посадим““. Старший приказал Татьяне сдать все телефоны, которые у нее были, объяснив это так: „Не дай Бог, засекут по твоим телефонам – нас разбомбят“. Он пообещал вернуть устройства, когда они долетят. Но солдат, забравший телефоны, так их в итоге и не вернул.
Из Мозыря Дашу переправили в одно из медицинских учреждений Минска, где ее, наконец, прооперировали. Белорусские медики провели сложнейшую операцию, но восстановить зрение в правом глазу так и не удалось.
„Злодеяния российских солдат нанесли непоправимый вред внучке. У нее травмирован глаз, он ничего не видит, – говорит Татьяна. – Врачи сообщили, что пуля разбила кости черепа и в мозгу застряли очень мелкие осколки. Их извлечь нельзя, потому что такая операция несет очень много неоправданных рисков. Девочка может остаться недееспособной“.
Татьяна с Дашей находились в Минске до 17 марта 2022 года. Затем посольство Украины в Беларуси помогло их вывезти в Польшу, откуда бабушка и внучка поехали в Германию.
Сейчас девочка проходит реабилитацию в Украине. Совсем недавно родственники отвели Дашу на могилы родителей и брата, после чего она нарисовала погибших родных и подписала свой рисунок:
„Дорогие мама и папа, мне живется хорошо, я праздную свои дни рождения, пошла в школу, много путешествую, хожу на танцы и фортепиано…Я очень сильно вас люблю и скучаю“.
История №2
В начале января 2022 года Богдана отвезла свою 11-летнюю дочь Веронику из Харькова, где они жили, в город Волчанск Харьковской области, к своим родителям. 24 февраля, буквально в первый день войны, российские войска захватили Волчанск. Так мать и дочь оказались по разные стороны линии фронта.
В оккупированном городе почти не было связи с территориями, контролируемыми Украиной. Когда же она кое-где появлялась, на звонки Богданы отвечал ее брат, говорил, что у них „все в порядке“. Богдана хотела забрать дочь, но попасть в Волчанск было уже невозможно даже волонтерам: город окружен водой, а все мосты были взорваны.
В начале сентября 2022 года, когда ВСУ пытались вернуть Волчанск, брат Богданы получил российский паспорт. Примерно в это же время Богдана попала с ранением в больницу. Ее контузило во время артобстрела, сгорела вся одежда и мобильный телефон. Когда она, наконец, получила новый телефон и дозвонилась до матери, та узнала, что брат с семьей уехал в Белгородскую область России и забрал с собой Веронику.
Богдану не сильно удивил отъезд брат – тот, по ее словам, всегда имел пророссийские взгляды. Но ее потрясло, что брат без спросу забрал с собой ее дочку. Богдана утверждает, что за время оккупации Волчанска они с братом ни разу не обсуждали возможность вывоза Вероники в России. Ребенок был исключительно под опекой матери, брат не имел никаких прав распоряжаться судьбой ребенка.
Связь с уехавшим братом была нестабильная, тот жаловался на проблемы с интернетом, редко давал общаться с Вероникой и вообще отказывался вернуть ребенка. Из обрывистого общения с дочерью Богдана поняла, что девочку в России отдали в школу и что она очень хочет вернуться домой.
Устав уговаривать брата, в начале октября 2022 года Богдана обратилась в украинские правоохранительные органы с заявлением об исчезновении ребенка. Кроме того, она обратилась в Офис уполномоченного по правам человека и к волонтерам фонда Save Ukraine, благотворительной организации, которая помогает семьям и детям, пострадавшим от войны. Когда она рассказала обо всем этом брату, тот, наконец, согласился отдать Веронику.
Веронику удалось вернуть в Украину только в декабре 2022 года. С ней вернулось еще примерно 20 украинских детей. Их везли через территорию России, Беларуси и Польши. По словам матери, Вероника „плакала от счастья“, когда вернулась к маме.
Позже Богдана с Вероникой переехали жить на Полтавщину. В начале февраля 2024 года девочка умерла от ветрянки.
История №3
38-летняя Анжела жила с двумя детьми в Волчанске Херсонской области Украины, который российские войска захватили 24 февраля 2022 года. Ее младшей дочери Кате на тот момент было 9 лет.
Гуманитарная ситуация в городе была крайне тяжелой – особенно в первые месяцы оккупации. В магазинах не было продуктов, лекарств в аптеках не осталось, в городе не было света. С апреля не было и воды.
Анжела хотела выехать на подконтрольную Украине территорию, но сделать это было невозможно: Волчанск от Украины отрезан водохранилищем. Некоторые пытались уходить по разрушенной дамбе, но ее часто обстреливали.
Во второй половине июля в городе стали предлагать отвезти детей в детский лагерь в Краснодарский край России, в город Геленджик. Анжеле лично это предлагала медработник Оксана из амбулатории общей практики Волчанска. Та говорила, что россияне предлагают вывезти детей к себе в детские лагеря, „чтобы подлечиться“.
Примерно в тот же время к Анжеле домой пришли незнакомые мужчина и женщина в штатском. Они не представились, говорили по-русски с российским акцентом, и тоже предложили Анжеле отправить детей в лагерь в Россию. Анжела не стала с ними разговаривать – сказала, что младший ребенок болен и закрыла дверь.
В конце июля Анжела опять оказалась в амбулатории, где работала Оксана. Та вновь стала уговаривать Анжелу, сказала, что отправляет в лагерь своего сына. Этот аргумент убедил Анжелу, и она решила отпустить детей в лагерь. Старший сын ехать наотрез отказался, поэтому Анжела стала собирать в лагерь только младшую Катю.
В начале августа к их дому приехал микроавтобус с российскими номерами. В нем уже было примерно десять детей разного возраста. Анжела посадила в автобус дочь и отдала вожатой, которая представилась Ириной, свидетельство о рождении Кати. При этом, по словам Анжелы, никаких документов по поводу вывоза Кати ей подписать не предлагали, только распорядились отдать документы на ребенка. Поскольку у Кати не было личного телефона, Анжела записала свой номер телефона в ее блокноте.
В августе связь в Волчанске работала плохо. Кате удалось пять раз прозвониться маме с российского номера и рассказать, что „кормят хорошо, что живет у моря, и что с ней рядом еще много детей“. При этом Катя добавляла, что соскучилась по родным.
В начале сентября 2022 года звонки прекратились. Анжела пыталась звонить на номер, с которого звонила дочь, но трубку по этому номеру никто не брал.
После освобождения украинскими войсками Волчанска в сентябре 2022 года, Анжела уехала со старшим сыном в Харьков. Но про судьбу дочери она до сих пор ничего не знает – где она и жива ли вообще.
Материал создан в рамках The Reckoning Project (TRP) – инициативы украинских и международных журналистов, аналитиков, юристов по документированию военных преступлений.