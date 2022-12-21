Потепление в Литве продержится до выходных

Во многих районах прогнозируют дождь. Местами туман. Кое-где сохранится гололед. Днем на всей территории Литвы будет выше 0 - 0-5 градусов тепла. Теплее всего будет у моря.

В ночь на четверг особых перемен не ожидается. Во многих районах пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Ночью также будет 0-5 градусов тепла.

В четверг днем зона низкого давления начнет уходить, но день все еще будет мрачным и сырым. Небольшие осадки, в основном дождь, прогнозируют лишь местами. Днем будет 1-6 градусов тепла.

В пятницу ожидаются смешанные осадки, температура будет такой же, как накануне.