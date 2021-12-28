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В Аникщяй в понедельник уровень воды в реке Швянтои упал, однако из-за ледяных наносов за городом началось половодье, и около коллективных садов Elmа уровень воды поднялся. В дачном поселке затоплены улицы и участки, вода подошла к самим зданиям.
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