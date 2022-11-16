Постыдное поведение Европы с деньгами должно прекратиться: перед потоком из России строят плотину, в Украину роют канал

Посол Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс заметил, что до сих пор Европа оказывала Украине некоординируемую экономическую помощь.

"Для принятия каждого решения требуется немало времени, это было нелегко. Поэтому ЕК вынесла урок из этого и решила (думаю, справедливо) представить глобальный проект на год", – сказал он.

Как известно, ЕК на этой неделе указала, что в 2023 г. Украине выделит 18 млрд. евро, примерно по 1,5 млрд. евро в месяц. Планируется, что эти средства пойдут на 35-летние кредиты, проценты по которым будет платить ЕС.

Пранцкявичюс сказал Delfi.ru, что пока еще не подсчитали, какую часть процентов погасит Литва.

"До конца этого года Украине выделят 7,2 млрд. евро, сложив все финансовые дотации. Вместе с выплатами стран-членов, это составит больше 19 млрд. евро", – уточнил он помощь Украине в 2022 году.

Санкции на нефть

Симсон напомнила, что до сих пор приняты 8 пакетов санкций в отношении России.

"Новые санкции на нефтепродукты вступают в силу с 5 декабря. Еще месяц, после этого нефть у России никто покупать не будет, за исключением нескольких членов, которые добились исключения и пользуются нефтепроводом "Дружба". Санкции на нефтепродукты вступят в силу и в следующем году - 5 февраля. Но даже если иметь в виду, что эти санкции еще не вступили в силу, это не значит, что многие страны ЕС уже не покупают нефть у России. Это угроза репутации", – сказала она, заметив, что санкций на газ нет.

"Но у нас есть план по замене российского газа. Он называется RePowerEU. ЕК представила этот план в мае, а Совет ЕС и страны-члены, ЕП все еще ведут переговоры по позициям. Это процедура создания общего закона. Я надеюсь, что дискуссии завершатся как можно скорее, – сказала она. – Мы также вводим санкции на все техническое оборудование, которое России нужно для добычи нефти и газа. Мы видим, что это действует, возможности добычи снизились.

Что еще можно сделать? Это задача для наших лидеров, надо искать решения, как ответить на российские военные действия. Они целенаправленно снижают возможности украинцев пережить эту зиму".

Важна скорость

О вызовах, которые ждут Украину зимой, предупредил и европарламентарий Андрюс Кубилюс.

"США в этом году передали Украине оружие за 25 млрд. евро, а все страны ЕС вместе - на 5,6 млрд. евро. Мы значительно отстаем. Конечно, наша финансовая помощь Украине также важна. Но все еще не удается предоставить то, что было предусмотрено. Говорили о 9 млрд. евро в этом году, а выделили 6 млрд. Еще 3 млрд. где-то застряли. В следующем году есть обещание о 1,5млрд. евро в месяц. Это решающий момент. Помощь деньгами и оружием, чтобы они могли одержать победу над Россией. Этой зимой Украину ждут серьезные вызовы", – сказал он.

Пранцкявичюс упомянул, что первый перевод должен быть сделан в январе.

"Важно, чтобы Украина могла лучше планировать свои финансы, потребности. Чтобы у нас было более координированное и налаженное отношение к макроэкономической помощи Украине. Это решение позволяет быстро договориться, мы надеемся, что это удастся сделать до 5 декабря, когда состоится встреча Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС (ECOFIN).

Будем использовать уже испытанный механизм, который ЕС применял при создании фонда восстановления, т.е. с помощью многолетнего бюджета ЕС идти и брать кредиты на международных рынках на очень выгодных условиях и возвращать кредиты, в данном случае, в течение 10 лет. Это дает Украине очень хорошие условия, быстро доступные деньги, есть план, что первые деньги поступят в январе. Поэтому, я думаю, что наконец-то в макроэкономическом мире Европа демонстрирует то, что должна была демонстрировать с самого начала – способность действовать координировано, быстро и сплоченно", – сказал он.

Вопрос членства

Что касается 2023 года, член ЕП от Франции Натали Луазо обратила внимание на вопрос членства Украины в ЕС.

"Ситуация в Украине все еще очень неопределенная. Мы должны продолжать оказывать финансовую помощь Украине, мы обещали 18 млрд. евро. Мы должны осуществлять реконструкцию, насколько это возможно. Что касается присоединения Украины к ЕС, то это не произойдет в ближайшее время. Это сложная работа, но они готовы пройти весь этот процесс. Но мы не можем ожидать от них традиционного процесса. Как и от Молдовы. Это и было целью политической общины Европы. Иметь европейскую семью, договариваться по темам и решать их. Между тем, мы должны предложить Украине единый рынок. Это меняет ситуацию в стране", – сказала Натали Луазо.

Nathalie Loiseau © Imago / Scanpix

Европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс подчеркнул, что членство - это мотивация граждан Украины.

"Страна, в которой идет война, не может сразу осуществить все требования по вступлению в ЕС. Но чем больше мы будем помогать им, тем проще будет им самим. Кроме того, это мотивация для людей. Нужно больше политических решений. Я не думаю, что Украина последует примеру Западных Балкан. Это займет слишком много времени. Некоторые страны уже застряли, там процесс застопорился.

Некоторые страны застряли из-за коррупции или не могут договориться о реформах,Украина не может быть одной из таких стран", – предупредил он.

Ауштрявичюс призвал в ближайшее время пользоваться принципом регаты, а не конвоя. Т.е., чтобы страны принимали тогда, когда они готовы, а не группами, как прежде.

"Например, Босния и Герцеговина не должны пострадать из-за Украины. Они приходят первыми, значит и обслужить их надо первыми. Следующий год будет важен для этого вопроса", – сказал он.