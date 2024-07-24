Пострадавшую во время перестрелки в США Вильте нельзя перевозить в Литву: бабушка рассказала, что происходит

На портале aukok.lt сказано, что пуля попала девушке в голову и задела левое полушарие мозга. Вильте не говорит, у нее парализованы правая нога и рука.

„Все произошло очень быстро, был поднят вертолет. Стоял туман, вертолет не мог сесть, поэтому быстро повезли в больницу. Нам позвонили из больницы“, – сказала бабушка девушки Гражина, которая сразу же уехала в США.

Несчастье произошло 9 июля вечером. На улице произошла перестрелка. Девушка оказалась в неподходящем месте в неподходящее время, в нее попала шальная пуля.

20-летняя Вильте училась в университете ISM, в США она уехала по программе обмена Work and Travel. Она работала в парке водных аттракционов городка Уайлдвуд (Нью-Джерси) спасателем.

„Работодатель Morey’s Piers предоставляет всевозможную помощь, несмотря на то, что несчастье произошло в выходной день. Это пример социальной ответственности. ISM и друзья помогают, чем могут. Спасибо всем“, – рассказала Гражина.

„Эта забота, сочувствие..., – рассказывает Гражина. – Персонал очень внимательный, как к Вильте, так и к нам. Условия тут завидные, мечта наших врачей. У них есть время на выяснение ситуации, все компьютеризировано, историю болезни видят все специалисты“.

„Хочется упомянуть всю общину городка и фонд John Lynch. Здесь заботятся о ней, спрашивают о состоянии все – от мэра, полицейского до пожарного. Хотелось бы, чтобы так было в Литве“, – сказала Гражина.

Вильте нужно много пройти до выздоровления, нужна не только духовная твердость, но и материальная помощь. Близкие просят все, у кого есть возможность, пожертвовать на лечение и возвращение девушки в Литву, когда ее состояние стабилизируется. Пожертвование можно сделать на платформе aukok.lt, ссылка здесь.

Пока врачи не разрешают перевозить Вильте.