Пострадавший во время ДТП на дороге A1 полицейский находится в тяжелом состоянии

В социальной сети Facebook люди делятся просьбой о помощи – пострадавшему нужна кровь.

„Мы просим о помощи

В ДТП серьезно пострадал каунасский полицейский Мантас Таравурас. Сейчас за его жизнь борются врачи Каунасской клиники. Он в очень тяжелом состоянии. Но Мантас - борец!

Мы просим всех людей с третьей отрицательной группой крови приехать в клинику и сдать кровь. Мантасу очень нужна кровь. Нужна кровь 3- или 0(1)- групп.

В Каунасской клинике надо сказать, что кровь для Мантаса Таравураса (1999 г.р.).

Спасибо за вашу доброту“, – писал пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.